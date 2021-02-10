Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

Atatürk Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.

Bir grup üniversite öğrencisi harçlıklarından ve aldıkları burslardan biriktirdikleri parayla 18 aileyi sevindiler. Öğrenciler, Erzurum Çat İlçesine bağlı 7 mahalleyi ziyaret ederek yardıma muhtaç insanların yardımına koştular

Pandemi döneminde yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, “Hayat paylaşmakla güzeldir” dediler.