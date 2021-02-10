Son Dakika
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış
Atatürk Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.
ERZURUM 10.02.2021, 15:28
2
Atatürk Üniversitesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.
Bir grup üniversite öğrencisi harçlıklarından ve aldıkları burslardan biriktirdikleri parayla 18 aileyi sevindiler. Öğrenciler, Erzurum Çat İlçesine bağlı 7 mahalleyi ziyaret ederek yardıma muhtaç insanların yardımına koştularPandemi döneminde yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, “Hayat paylaşmakla güzeldir” dediler.