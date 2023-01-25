Atatürk Üniversitesi ile Gürcistan üniversiteleri ilişkilerini güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi, YÖK vizyonuna uygun olarak hazırlayıp uyguladığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli çıktılarından olan uluslararasılaşmaya yönelik iş birliklerine devam ediyor.

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında Gürcistan’a gerçekleştirilen ziyaret heyetinde; Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Akın Erdal ve Erasmus+ Program Sorumlusu Öğr. Gör. Pınar Uçak yer aldı.

Atatürk Üniversitesinin Uluslararasılaşma Stratejisi bağlamında; Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı kapsamında Gürcistan’ın Tiflis şehrinde bulunan yükseköğretim kurumları ile Erasmus+ koordinasyon toplantıları gerçekleştiren heyet ayrıca, üniversite ile Tiflis’te bulunan yükseköğretim kurumları arasında eğitim ve araştırma konularında ikili ilişkileri güçlendiren ve yeni anlaşmaları içeren protokoller imzaladı.

Başta Gürcistan Ulusal Bilimler Akademisi olmak üzere, Atatürk Üniversitesinin Erasmus program ortağı İşletme ve Teknoloji Üniversitesi, Tiflis Tıp Akademisi, İlya Devlet Üniversitesi, Ivana Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Gürcistan Üniversitesi ve Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi ile görüşmelerde bulunan heyet, sonrasında Tiflis Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek yapılan iş birliği konularında bilgi paylaşımında bulundu.

"Hem Sağlık Politikaları Hem de Sağlıktaki Gelişmeler Bu Bölge İçin Çok Önemli"

Atatürk Üniversitesinin özellikle son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla bilimsel alanda tanınırlık ve görünürlük açısından önemli bir mesafe kat ettiğini ve bunun da dünya üniversitesi olma yolunda önemli bir kazanım sağladığını belirten Rektör Çomaklı, bu doğrultuda Gürcistan’a gerçekleştirilen ziyaret ile ilişkilerin daha da güçlendiğini söyledi.

Üniversite olarak Gürcistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, özellikle sağlık eğitimi alanında Kafkasya ile Orta Asya’ya açılmayı önemsediklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu tür eğitim anlaşmalarının toplumlar arasındaki dostluğu pekiştireceğini vurguladı.

Rektör Çomaklı: “Bu bölgenin ihtiyaçlarının başında sağlık geliyor. Hem sağlık politikaları hem de sağlıktaki gelişmeler bu bölge için çok önemli. Atatürk Üniversitesi olarak bizim de sağlık ve eğitim iş birliğinde çok başarılı ortak girişimlerimiz var. Bugün de burada hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada kendini ispat etmiş bir eğitim kurumu olarak iş birliklerimizi güçlendirmek için bulunuyoruz. Birçok üniversite ile ortak bilimsel yayınlar ve araştırma projelerinin, ortak bilimsel aktivitelerin, (sempozyum, kongre vb.) ortak eğitim programlarının yürütülmesi ve akademik personel ile öğrenci değişimi gibi konuları içeren protokoller imzaladık. Bizlere ev sahipliği yapan ve ilişkilerin güçlenmesi noktasında karşılıklı adımlar atan üniversitelerin değerli yöneticileri ve ilgili birimlerine teşekkür ediyor, anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretler, iyi niyet temennileri ve Gürcistan heyetinin Erzurum’a davet edilmesi ile son buldu.