Atatürk Üniversitesi, Fen Bilgisi öğretmenlerine eğitim veriyor

Dünyada yaşanan bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri yakından takip ederek anında gerekli entegrasyonları gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi, hazırladığı projelerle günlük hayattaki değişimleri de bünyesinde hayata geçiriyor.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Okumuş’un fen bilimleri dersine yönelik hazırladığı “Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi, Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi” isimli projesi hayata geçti.

Proje ile birlikte Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle 20 fen bilgisi öğretmeni hizmet içi eğitime alındı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde eğitime katılan 20 öğretmene, fen bilimleri derslerinde kullanılması önerilen argümantasyon, eğitsel dijital oyunlar ve değerler eğitimine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Z kuşağına hitap edebilmeleri için eğitsel dijital oyunların da öğretildiği projede, Doç. Dr. Seda Okumuş’un yanı sıra 2 danışman, 10 araştırmacı ve 13 bursiyer görev yapıyor.

Projesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Okumuş, 1001 Projesi bağlamında geliştirdikleri projede etkinliklerin ilk yılda hizmet içi eğitimlerin Erzurum, Bursa, Trabzon ve Hatay’da yapılacağını söyledi. İkinci yılda projenin sınıf içi uygulamalarına geçileceğini belirten Okumuş, projenin yürütüleceği illerde 5, 6 ve 7’nci sınıf seviyesinde uygulamalar yapılacağını ifade etti.

Geliştirilen argümantasyon etkinlikleri ve eğitsel dijital oyunların bir yıl boyunca uygulanacağını belirten Okumuş şunları aktardı: “Yıl sonunda bunun öğrencilerin akademik başarısına, eleştirel düşünme becerilerine ve akıl yürütme süreçlerine etkisine, aynı zamanda değer eğitimi gelişimi noktasında katkılarına da bakacağız. Oyunları kullanmamızın esas amacı ise Z kuşağına hitap etmek. Eğitimi aslında oyunun içine koyarak eğitsel bir oyun gerçekleştirmek istedik. Burada eğitim verdiğimiz öğretmenler içerisinden seneye uygulama yapacak öğretmenleri seçeceğimiz projemizde bizlere daima destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ekibimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Geliştirilen Yeni Projelerle Üniversitemizi Daha Üst Seviyelere Çıkmayı Hedefliyoruz”

Projesini hayata geçirerek eğitimlere başlayan Doç. Dr. Okumuş ve ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitede bu tarz proje sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerini destekleyici politikalar geliştirerek daha fazla imkân sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı: “Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geliştirilen yeni proje ve çalışmalarla üniversitemizi daha üst seviyelere çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.