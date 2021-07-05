Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Yoğun Bakıma Güncel Bakış” konulu sempozyum düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından “Yoğun Bakıma Güncel Bakış” konulu e-sempozyum düzenlendi.

Toplam 280 bilim insanının katıldığı “Yoğun Bakıma Güncel Bakış” konulu sempozyumda; toplam 3 panel, 6 konuşmadan oluşan bilimsel program ile Covid-19 pandemisi ve yoğun bakımdaki güncel konulara ışık tutuldu.

Güncel Literatürün Eşlik Ettiği Bilimsel Bir Ortam Oluştu

Yurt içinden 10 farklı üniversiteden sempozyuma katılımın sağlandığını aktaran Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Özgür Özmen: “Alanında uzman akademisyenlerin değerli katkıları ile gerçekleştirdiğimiz e-sempozyumla genç meslektaşlarımızın faydalandığı ve deneyimlerin paylaşıldığı, aynı zamanda güncel literatürün eşlik ettiği bir bilimsel ortam oluştu” dedi.

Toplantıda konuşma yapan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz Şubesi Başkanı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Atalay ise: “Yoğun bakım çalışanları için en önemli husus ekip ruhu oluşturabilmek ve ekip olabilmektir. Covid-19 pandemisi süresince yoğun bakım çalışanları bu ruhu fazlasıyla ortaya çıkarmıştır. Sonuç; muhteşem geri dönüşler, mutluluk gözyaşları olmuştur. Bazen de tüm çabalara rağmen hepimize hayatı ertelememe dersi veren, yakınlarımıza ve sevdiklerimize seni seviyorum, senden önemli bir şey yok kelimesini esirgemememizi vurgulayan hüzünlü anlar da yaşamışızdır. Bu duygular eşliğinde tüm yoğun bakım çalışanlarına minnetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sempozyum ile Konuya Bilimsel Katkı Sunuldu

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkan; Covid-19 pandemisi ve yoğun bakım uygulamalarından bahsettiği konuşmasında oldukça verimli geçen ve alana yönelik bilimsel katkı sunan sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Birçok önemli konu başlığının konuşulduğu ve insanların yardıma en çok ihtiyaç duyduğu yerlerin başında gelen yoğun bakımların güncel bir bakışla ele alındığı sempozyum, zaman içerisinde izlenebilmesi için kayıt altına alındı.