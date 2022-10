Atatürk Üniversitesi, Erasmus ka220 uluslararası arge iş birliği projesi ile hibe almaya hak kazandı

Okul devam problemleri gösteren çocuklara yönelik olarak Atatürk Üniversitesinde görev yapan bilim insanları ile İspanya Alicante Üniversitesi, Roma Üniversitesi ve Brüksel Üniversitesi bilim insanları tarafından ortak hazırlanan “Design, creation and development of the Scientific Observatory for School Attendance” (Okula Devam Problemlerine İlişkin Uluslararası Bilimsel Gözlemevinin Tasarımı, Oluşturulması ve Geliştirilmesi) başlıklı Ar-Ge projesi, Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan “ERASMUS KA2” programı bağlamında 400 Bin Avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Projenin Atatürk Üniversitesi koordinatörü olan ve Almanya Würzburg Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak araştırma faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. İsmail Seçer’in dışında Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ay, Dr. Sümeyye Ulaş ve Öğr. Gör. Cahit Sunay’ın yer aldığı Ar-Ge odaklı ve KA220-SCH-5C779D81 kodlu proje 400 Bin Avro bütçeyle desteklendi. Proje sürecinde 3 yıl süreyle okul devam problemleri gösteren çocuklara yönelik geniş çerçeveli ve kültüre duyarlı modüller geliştirilmesi, etkililiğinin test edilmesi ve diğer ülkelere transfer edilmesi amaçlanıyor.

Avrupa ve Türkiye´de yaygın bir problem alanı haline gelmiş olan okul devam problemlerinin önlenmesine yönelik olarak proje bağlamında geliştirilecek olan modüllerin Erzurum´da seçilen okullarda uygulanması ve geliştirilecek olan uygulamaların proje sürecinde diğer ülkelere transfer edilmesi hedefleniyor.

Proje koordinatörü Prof. Dr. İsmail Seçer proje ile İspanya, İtalya ve Belçika’nın önde gelen üniversitelerinden bilim insanları ile çalışacaklarını ve bu proje ile hem Atatürk Üniversitesinin yeni nesil üniversite vizyonuna hem de genç araştırmacıların proje kültürünün gelişmesine uluslararası anlamda önemli kazanımlar sağlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Proje, Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Okul Devam Problemlerine İlişkin Önemli Bir Kazanım Sağlayacak

Ülkemizde okul çağında bulunan çocuk sayısının 20 milyona dayandığı göz önünde bulundurulduğunda projenin okul devam problemlerinin çözümünde eğitimciler, öğretmenler ve aileler için umut olacağını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemiz akademisyenleri öncülüğünde uluslararası iş birliği ile geliştirilen bu proje ile okul devam problemleri gösteren çocuklara yönelik olarak detaylı bir araştırma ve geliştirme süreci yürütülecek. Bilimsel çalışmalarda öncü olan üniversitemizin değerli mensuplarını geliştirmiş oldukları projeden dolayı kutluyor, proje uygulamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.