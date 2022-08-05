Atatürk Üniversitesi, eğitimde yenilikçi modeller uygulamaya devam ediyor

Atatürk Üniversitesi, dijital dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde eğitim alanında yenilikçi çalışmalarına devam ediyor.

Bu bağlam da; Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi koordinatörlüğünde, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Harmanlanmış ve Hibrit Öğrenme Yöntemleri etkili bir şekilde uygulamaya geçirildi. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde okutulan Sayısal Haberleşme dersi 2021-2022 bahar döneminde harmanlandı ve hibrit yaklaşımlara dayalı olarak yeniden tasarlandı. Dersin öğretim tasarım sürecinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevda Küçük ve Dr. Öğr. Üyesi Meva Bayrak Karslı ile iş birliği halinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Özellikle Covid-19 pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada okulların kapanması ve uzaktan eğitim süreçlerinin başlaması; eğitim ve teknoloji entegrasyonunun önemini ortaya çıkardı. Pandemi döneminde tüm dünyada ve ülkemizde tamamen uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen dersler, salgının etkisini azaltması ile birlikte tekrar yüz yüze gerçekleştirilmeye başladı. Özellikle harmanlanmış ve hibrit yaklaşımların ön plana çıktığı bu süreçte Atatürk Üniversitesinde de pandemi sonrası uzaktan eğitim yol haritası belirlenerek derslerin uzaktan, hibrit ve harmanlanmış şekilde gerçekleştirilmesi planlandı.

Kayıt Altına Alınan Canlı Dersler Sonrasında Tekrar İzlenebiliyor

Hibrit öğrenme yönteminde; sınıfta yüz yüze öğretim devam ederken, kullanılan video-konferans teknolojileri aracılığıyla fiziksel olarak sınıfta olmayan öğrenciler de uzaktan öğretim ile aynı dersi almaya devam etti. Bu sayede pandemi endişesi ya da farklı sebeplerle okul ortamında bulunamayan öğrenciler de sınıftaymış gibi dersi takip ederek derse katılım sağladı. Sayısal haberleşme dersi bağlamında öğrencilere dönem boyunca 6 kez yüz yüze olmak üzere, derse katılım durumlarını istedikleri zaman istedikleri şekilde planlama seçeneği sunuldu. Canlı dersler kayıt altına alınarak ders bilgi sisteminde paylaşıldı, bu şekilde öğrencilerin dersleri tekrar tekrar izleyebilmelerine olanak sağlandı.

Ders sürecinde hibrit öğrenme yaklaşımının yanı sıra harmanlanmış öğrenme yaklaşımı da kullanıldı. Harmanlanmış öğrenme yaklaşımında geleneksel sınıf ortamı ile dijital öğrenme ortamlarının harmanlanması sonucu, her iki ortamın güçlü yanlarından yararlanıldı. Harmanlanmış öğrenmede yüz yüze eğitim çevrim içi materyallerle desteklenerek zenginleştirildi. Öğrencilerin derse yönelik çeşitli materyallere istediği zaman istediği yerden ulaşabilmesine ve tekrar tekrar kullanabilmesine olanak tanındı. Bu doğrultuda video, ders dokümanı, simülasyon gibi ders materyali paylaşımları ile quiz, ödev gibi ders etkinlikleri DBS üzerinden yürütüldü.

Öğrencilerin Derslere Hazırlıklı Olarak Katılmaları Sağlanıyor

Harmanlanmış öğrenme yaklaşımının ters-yüz öğrenme modelinin uygulandığı derste, öğretim üyeleri tarafından dersin teorik kısımlarının anlatımını içeren haftalık video dersler hazırlandı. Bu video dersler YouTube kanalı ve sonrasında da DBS sistemine aktarılarak etkileşimli hale getirildi. Etkileşimli video dersler her hafta dersten bir hafta önce olmak üzere öğrencilere DBS üzerinden sunuldu. Öğrenciler, ders öncesinde ilgili video dersleri izleyip videolar içerisinde yer alan soruları cevaplandırdı. Bu şekilde öğrencilerin derse hazırlıklı olarak katılımları sağlandı. Ders esnasında video derslerin özetlemesi yapılarak öğrencilerle soru-cevap şeklinde uygulamalı etkinliklere daha fazla zaman ayırma imkânı oluşturuldu.

Dersin değerlendirmesi etkileşimli videolardaki sorular, çevrim içi quizler, çevrim içi etkinliklere katılım oranı, yüz yüze gerçekleştirilen vize ve final sınavları ve uygulama projesi olmak üzere sürecin değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirildi. Mühendislik eğitiminde etkili bir şekilde uygulanan harmanlanmış ve hibrit öğrenme yaklaşımlarına ilişkin öğrenci görüşleri oldukça olumlu olup bu durum öğrencilerin başarısına da olumlu olarak yansıdığı gözlemlendi.

“Modern Altyapımızı Her Geçen Gün Geliştiriyoruz”

Fakülte olarak yenilikçi yaklaşımlarla eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini aktaran Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler: “Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katkılarıyla sahip olduğumuz modern altyapıyı her geçen gün geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün katkılarıyla eğitimde yenilikçi modeller kullanılarak tasarlanan derslerin öğrencilerin öğrenme sürecine yönelik pozitif etki yaptığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Başta üniversite üst yönetimimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çağın gerekliliğini yerine getiren bir fakülte olarak eğitim kalitemizi ileri seviyeye taşımaya devam edeceğimizin altını bir kez daha çiziyorum” şeklinde konuştu.