Atatürk Üniversitesi, deprem bölgesine yönelik desteğini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından Atatürk Üniversitesi, afet bölgesine yönelik sürdürdüğü yardımlarla sosyal hayatın yeniden canlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezindeki 50 personelini deprem bölgesine görevlendiren Atatürk Üniversitesi, psikososyal destek amacıyla organize edilen ve Malatya bölgesini kapsayan birtakım ziyaretlerde bulundu.

Bu süreçte depremzedeleri ve özellikle yaşananları anlamlandırmada zorluk çekebilecek çocuklarla bir araya gelerek sürecin olumsuz psikolojik etkilerini çeşitli psikolojik ilk yardım teknikleri kullanarak azaltmaya çalışan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri; çocuklarla tek tek sohbet ederek oyun, dans ve uygulamalı etkinliklerin yanında çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Üniversite kampüsü, yaşam merkezi, ilköğretim okulu, anaokulu, kız yurdu, çadır kentler ve bir köye ziyarette bulunan Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı uzmanları burada çocuklarla görüşmeler yaptı. Çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için etkinlikler gerçekleştiren uzmanlar oyuncak, yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri dağıtmayı da ihmal etmedi.

Psikososyal destek ve rehabilitasyon grubu ile beraber hemşire ve doktorlar tarafından Malatya ilindeki depremden etkilenen çocuk ve ailelerine yapılan ziyaretlerde ayrıca, ihtiyacı olanların vital bulguları kontrol edilerek kritik seviyede olanlara ilaç desteği verildi. Sürekli kullandıkları ilaçlar hakkında hastalara bilgilendirmeler yapılırken psikiyatrik destek isteyenler ise ekipte yer alan uzmanlara yönlendirildi.

Üç gün boyunca depremzedelere yönelik yoğun bir psikolojik destek yürüten Atatürk Üniversitesi heyeti, sonraki faaliyetlerini planlamak üzere Erzurum’a dönüş yaptı.