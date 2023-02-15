Atatürk Üniversitesi, deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen ve toplamda 10 ilde yıkıcı etki oluşturan depremler sonrasında hızla harekete geçerek organize olan Atatürk Üniversitesi, deprem bölgesine yönelik başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

AFAD’ın belirlediği ihtiyaç listesi kapsamında Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı bünyesinde bir yardım kampanyası başlatılarak, başta Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri ve velileri olmak üzere akademik ve idari personel ile hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar AFAD ile koordinasyon kurularak deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.

Diğer taraftan bölgedeki ekmek ihtiyacına binaen Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Merkezi ekmek fabrikasında hem Üniversite adına hem de Kızılay ve Erzurum Ticaret Borsası adına 100 bin ekmek üretilerek ve Kızılay eliyle deprem bölgesine gönderildi.

AFAD’ın öncelikli ihtiyaçlar çağrısında yer alan seyyar tuvalet için merkezi atölyelerde çalışmalara başlayan Atatürk Üniversitesi, günlük 20 adet seyyar tuvalet üreterek ihtiyaçlı bölgelere transferlerini sağlıyor. Şimdiye kadar 100 adet seyyar tuvaleti bölgeye gönderen Atatürk Üniversitesi, tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

Erzurum’da bulunan hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların da desteğiyle, tamamı Atatürk Üniversitesi atölyelerinde üretilen ve içerisinde elektrik ile su tesisatı da bulunan seyyar tuvaletler, deprem bölgesine yine Atatürk Üniversitesi tarafından ulaştırılıyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere atölyeler ve ekmek fabrikasını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, depremzedelerin ihtiyaçları için aralıksız çalışan üniversite personeline de moral desteği verdi.

Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerinin üstesinden gelineceğine vurgu yapan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin depremzedelerin daima yanında olduğunu ve destek için tüm kaynaklarını seferber ederek hazır bulunduğunu söyledi.