Atatürk Üniversitesi Cwts Leiden sıralamasında 3 basamak birden yükseldi

Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda uygulamaya koyduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında attığı adımlar olumlu sonuçlarını vermeye devam ediyor.

Üniversitelere ait Web of Science veri tabanında endekslenmiş yayınları analiz eden ve sadece üniversitelerde yapılan araştırmalar hakkında bilgi veren CWTS Leiden 2020 Sıralaması belli oldu. Buna göre Atatürk Üniversitesi, Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları içinde en sık atıf yapılan ilk yüzde 10’luk yayınlar açısından bir önceki yıla göre 11. sıradan 8. sıraya yükseldi.

Dünya üniversitelerinin araştırma performanslarına göre sıralandığı ve bu açıdan saygın sıralama kuruluşları arasında yer alan CWTS Leiden Sıralaması 2020 raporunu yayımladı.

Atatürk Üniversitesinin 2014-2017 yılları ile karşılaştırıldığında 2015-2018 yılları arasında başta tüm alanlar (all sciences) kategorisi olmak üzere, sağlık bilimleri (biomedical and health science), yaşam ve doğa bilimleri (life and earth sciences) ve fen bilimleri ile mühendislik (physical sciences and engineering) alanlarında ciddi bir artış yakaladığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitelerin araştırma performanslarının değerlendirildiği, alanında en iyi olan dergilerde yapılan yayınlara göre Atatürk Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 3 basamak daha yükselerek 8. sırada yer aldı. Atatürk Üniversitesi olarak araştırmaya verdiğimiz önem ve yaptığımız destekler ile hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir yer edinme ve daha iyiye gitme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm Atatürk Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

CWTS Leiden sıralama kuruluşu hakkında

Leiden Üniversitesi bünyesinde yer alan Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS); özellikle araştırmayı değerlendirme, araştırma politikası geliştirme süreçlerinde ve akademik araştırmanın toplumda etkili olduğu sayısız veriyi analiz eden alanında saygın bir sıralama kuruluşudur. CWTS’nin hedef kitlesi içerisinde öncelikle üniversiteler, araştırmacılar, sivil toplum örgütlerinin üyeleri, yükseköğretim profesyonelleri ve araştırma fonları yer alıyor.