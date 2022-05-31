Atatürk Üniversitesi, büyük veri projesi için pilot üniversite seçildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde düzenlenen Büyük Veri Projesi toplantısına katıldı.

Başkent Ankara’da düzenlenen toplantıya Atatürk Üniversitesinin yanı sıra, dijital dönüşümde ön planda olan ve bu doğrultuda pilot üniversite olarak seçilen İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik, İzmir Kâtip Çelebi, Sabancı, Fırat, Sakarya ve Trabzon Üniversitelerinin rektörleri ile proje çalışmalarında görev alan akademisyenler katıldı.

Başkan Özvar: “Büyük Veri, Yükseköğretimde Performans ve Kaliteyi Hızla Geliştirecek”

Henüz çok yeni olan bilişim çağının değerli olgusu Büyük Verinin Türk Yükseköğretiminde uygulanmasına yönelik olarak böyle bir sürecin başlamasının kaçınılmaz olduğunu aktaran YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan büyük verinin yükseköğretimde performans ve kaliteyi hızla geliştireceğini, farklı kaynaklardan elde edilen büyük miktarda verinin keşfedilmesi ve yaygın kullanılmasının uluslararası düzeyde Türk yükseköğretimine önemli ivmeler kazandıracağını söyledi.

Proje bağlamında seçilen üniversitelerin öğretim elemanı istihdamı, lisansüstü programların oluşturulması ve proje desteğinin sağlanması konuları başta olmak üzere birçok alanda destekleneceklerini aktaran Başkan Özvar, projenin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi, problem çözümleri, kanıta dayalı araştırma, öğrenme ve öğretme teknikleri başta olmak üzere özellikle üniversitelerin araştırmacılarına ve araştırma yapısına ciddi anlamda katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Rektör Çomaklı: “ATA-KÖK Projesi Tüm Ekosistemi Birbirine Bağlayacak”

Toplantıda konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Atatürk Üniversitesinin uzun zamandan beridir veri yönetimi hakkında çalışmalar yaptığını ve bu alana yönelik birçok yeni model geliştirdiğini belirterek: “Dijital değişim ve dönüşümün bu kadar hızlı yaşandığı günümüzde, gelişmelere ayak uydurmak ve hatta bir adım öne geçebilmek için uygulamaya koyduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemizin en önemli çıktıları arasında yer alan ATA-KÖK projemiz ile başlatmış olduğumuz veri yönetim sisteminin üniversitemize öncülük edeceğine inanıyoruz. Üniversitemizin öncelikle araştırma ve toplumsal katkı misyon alanındaki tüm projelerini bütünleştirerek paydaş ağlarını birbirine bağlayan ortak bir sistemler sistemi olan bu projemiz tam anlamıyla uygulamaya geçtiğinde üniversitemizin tüm ekosistemini birbirine bağlayacak. Proje temelli bu entegrasyonun omurgasında makine öğrenmesi ve yapay zekâya dayalı dijital sistemler yer alıyor. Sistem, üniversitemizin bu alandaki büyük verisini işlerken aynı zamanda veri yönetişimini ve karar süreçlerini de destekler hale getirecek” şeklinde konuştu.

Proje, Ülke Öncelikleri Doğrultusunda Artı Değer Üretecek

ATA-KÖK sisteminin 5 temel işlev üzerinden tanımlandığını belirten Rektör Çomaklı: “Bu işlevler; proje politikalarının belirlenmesi, geliştirilecek projelerin paydaşlarıyla ortaklıkların geliştirilmesi, projelerin operasyonel ihtiyaçlarına destek verilmesi, araştırmacıların geliştirilmesinin sağlanması ve bilgi sistemi altyapısıyla otomasyonunun sağlanmasıdır. ATA-KÖK sistemi ile üniversitemiz, ülke öncelikleri doğrultusunda artı değer üretirken, kendi sürdürülebilirliklerini sağlayacak insan kaynağı ve fonlara ulaşabileceklerdir” ifadelerini kullandı.