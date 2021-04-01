Atatürk Üniversitesi, Artankara Çağdaş Sanat Fuarında yerini aldı

ATO Congresium’da, bu yıl yedincisi düzenlenen ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, sanatseverlerle sanatçıları buluşturdu. Fuarda Atatürk Üniversitesi de yer aldı.

30 Mart - 3 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı başladı. 100’ü aşkın sanatçının 1000’den fazla eserinin sergilendiği fuarda Atatürk Üniversitesi de Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tanıtım standıyla yer aldı. 22 etkinlik posteri, 5 çeşit tanıtım kataloğu ile misafirlerini ağırlayan Atatürk Üniversitesi tanıtım standı, eş zamanlı olarak “Tuz Buz” ve “Yarı Kurak” isimli solo sergileri de sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Ayrıca fuar programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Bulat ve Dr. Öğr. Üyesi Caner Yedikardeş çeşitli panellere konuşmacı olarak katıldı.

“Toplumun Katılımcılığını Sağlama Adına Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

Fuara çeşitli ürünler ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan ATA Buz Müzesinde yakın zamanda Dr. Öğr. Üyesi Caner Yedikardeş tarafından hazırlanan ve sergilenen “Tuz Buz” ile “Yarı Kurak” sergileriyle katıldıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kültür ve sanatı bir bütün olarak ele alıp, toplumun katılımcılığını sağlama adına neler yapabilecekleri üzerine müzakere ettiklerini ve bu kapsamda eylem planları oluşturduklarını dile getirdi.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri oldukça önemsediklerini ve bu kapsamda çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Rektör Çomaklı: “Kültür-sanat faaliyetlerini yaygınlaştırıp, topluma yaklaştırmak, kentin tamamına yaymak, kültür-sanata yeni alışkanlıklar ve sahalar açmak için yapılacak planlamalar gelecek açısından doğru adım olacaktır. Planlamanın doğru yapılabilmesi için de Atatürk Üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya gereken tüm desteği veriyoruz ve bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz” dedi.