Atatürk Üniversitesi, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sahne aldı

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesiyle yer aldı.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik & Teknoloji Fuarı, 3. kez kapılarını misafirlerine açtı. Başkent’te, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresiumda 9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen fuarda Atatürk Üniversitesi de sahne aldı.

“2053 ve 2071’e Daha Güçlü Bir Türkiye Taşıyacağız”

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Verimlilik ve teknoloji konusunda, bir sektörde sahip olduğumuz tecrübeyi diğer alanlara yayarak, sahip olduğumuz fikri mülkiyetleri kritik sektörlere aktararak ilerliyoruz. Yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071’e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise küresel ticaretin artması ve ülkelerarası ekonomik rekabetin, kaynakların, iş gücünün ve zamanın verimli kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirterek: “Verimlilik, ülkelerin ve firmaların rekabet gücünü temelden etkilemenin yanında sürdürülebilir büyüme için de olmazsa olmaz bir gerçektir” dedi.

Atatürk Üniversitesi Standı Misafirlerini Ağırladı

Pandemi kurallarına uygun olarak başta savunma sanayi olmak üzere tüm sektörlerdeki son teknoloji ürünleri ziyaretçiler ile buluşturan fuarda; Milli Uzay Programının bir parçası olan ve ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) tanıtımının yapıldığı standa ilgi oldukça yoğun oldu. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yapımı devam eden Gözlemevi hakkında standı ziyaret edenlerle bilgi paylaşımında bulunan ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, yerleşkenin alt ve üst yapısı, optik özellikleri ve teleskobun detaylı bilgilerini ziyaretçilerle paylaştı.

Rektör Çomaklı: “Ülkemizin Uzay Çalışmalarına Katkı Sunacak”

DAG’ın hem idari ve mali hem de bilimsel ve teknik süreçlerin başarıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) ülkemizin uzay çalışmalarına önemli katkılar sunacağını söyledi.

DAG’ın ulusal çaplı bir Ar-Ge altyapısı olduğunu ve devlet imkânlarıyla hayata geçirildiğini bildiren Çomaklı, ülkemizin 2023 yılı vizyon projeleri arasında yer alan gözlemevinin, ülkesi ve bölgesi için son derece önemli olduğunu ifade ederek, kurulması planlanan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sisteminin, özellikle büyük çaplı optik sistemlere ve uzay teknolojilerine hizmet vereceğini bildirdi.

Fuara 123 Firma ve 38 Start-Up Katıldı

Sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım, sağlık sektörlerindeki teknolojileri kapsayan aralarında dünya sıralamalarında ilk 100 içinde yer alan teknoloji üreten ve kullanan 123 firma ve 38 start-up’ın katıldığı fuarda Ankara Ticaret Odası standında verimliliği temel alarak gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” ve “Ankara Marka Buluşmaları” gibi uluslararası etkinlikler hakkında bilgi verildi.