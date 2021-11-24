banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

Atatürk Üniversitesi, 24 Kasım öğretmenler günü programına ev sahipliği yaptı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılım oldukça yoğun oldu.

ERZURUM 24.11.2021, 17:20
Atatürk Üniversitesi, 24 Kasım öğretmenler günü programına ev sahipliği yaptı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılım oldukça yoğun oldu.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen kutlama programına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlker Şimşek, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile adli, askeri ve yargı erkânı, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı okumasıyla başlayan, günün anlam ve önemini içeren konuşmalarla devam eden program; emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesinin verilmesi, aday öğretmenlerin yemin etmesi ve 24 Kasım münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve deneme yarışmalarında derece elde eden öğrencilere başarı belgelerinin verilmesiyle devam etti.

Rektör Çomaklı: “Öğretmenlik İnsan Yetiştirme Sanatıdır”

Geleceğin mimarları olan öğretmenlerin bu özel günlerinde onların yanında olmaktan ve böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinin; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle ancak mümkün olabileceğini, bunun da öğretmenler sayesinde ancak mümkün olacağını dile getirdi.

Öğretmenliğin bir meslekten ziyade, kutsal olduğu kadar mesuliyeti yüksek bir görev olduğunu da vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Öğretmenlik, faziletli, erdemli, mukaddesatını bilen, vatanını ve milletini sayan, yücelten insanları yetiştirme sanatıdır. Sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerimiz de bu vasıflara sahip insanları yetiştiren sanatçılardır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı eğitim ve eğitim ordumuz bizim için en öncelikli konumuzdur” şeklinde konuştu.

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hizmet eden, emek veren bütün öğretmenlere minnettar olduklarını ifade eden Çomaklı: “Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başında şehit olan eğitimcilerimiz olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, emekli öğretmenlerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Türk Halk Müziği dinletisiyle misafirlere duygu dolu anlar yaşatan program, tiyatro oyunlarının ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7