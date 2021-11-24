Atatürk Üniversitesi, 24 Kasım öğretmenler günü programına ev sahipliği yaptı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılım oldukça yoğun oldu.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen kutlama programına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlker Şimşek, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile adli, askeri ve yargı erkânı, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı okumasıyla başlayan, günün anlam ve önemini içeren konuşmalarla devam eden program; emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesinin verilmesi, aday öğretmenlerin yemin etmesi ve 24 Kasım münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve deneme yarışmalarında derece elde eden öğrencilere başarı belgelerinin verilmesiyle devam etti.

Rektör Çomaklı: “Öğretmenlik İnsan Yetiştirme Sanatıdır”

Geleceğin mimarları olan öğretmenlerin bu özel günlerinde onların yanında olmaktan ve böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinin; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle ancak mümkün olabileceğini, bunun da öğretmenler sayesinde ancak mümkün olacağını dile getirdi.

Öğretmenliğin bir meslekten ziyade, kutsal olduğu kadar mesuliyeti yüksek bir görev olduğunu da vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Öğretmenlik, faziletli, erdemli, mukaddesatını bilen, vatanını ve milletini sayan, yücelten insanları yetiştirme sanatıdır. Sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerimiz de bu vasıflara sahip insanları yetiştiren sanatçılardır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı eğitim ve eğitim ordumuz bizim için en öncelikli konumuzdur” şeklinde konuştu.

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hizmet eden, emek veren bütün öğretmenlere minnettar olduklarını ifade eden Çomaklı: “Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başında şehit olan eğitimcilerimiz olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, emekli öğretmenlerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Türk Halk Müziği dinletisiyle misafirlere duygu dolu anlar yaşatan program, tiyatro oyunlarının ardından sona erdi.