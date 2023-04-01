Atatürk Üniversitesi 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim planlaması açıklandı

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararına istinaden uzaktan öğretim yoluyla başlanılan 2022-2023 bahar yarıyılının yeni eğitim planlamasını görüşmek üzere, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Atatürk Üniversitesi Senatosu, yeniden görüşülen 2022-2023 Bahar Yarıyılı eğitim planlaması senato kararını açıkladı.

Üniversite Senatosunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

‘’Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına istinaden uzaktan öğretim yoluyla başlanılan 2022-2023 bahar yarıyılında 03.04.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6’ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine, hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla hangi derslerin hibrit öğretim şeklinde yürütüleceğine birim kurulları tarafından karar verilmesine, verilecek kararların birimler tarafından birim web sayfaları aracılığıyla ve OBS mesajı olarak öğrencilere duyurulmasına,

Ortak Zorunlu Derslerin (OZD) uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine,

Uygulama gerektiren derslerin uygulamalarının birim kurullarının alacağı karara göre ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde yüz yüze yapılabilmesine,

Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf; Veteriner Fakültesi 5. sınıf; Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf; Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf ve Sağlık Bilimleri Fakültesi “Ebelik” programı 4. sınıf, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması dersinin yüz yüze eğitim yoluyla yürütülmesine,

Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek derslerin “2022-2023 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Uygulama İlkeleri” çerçevesinde yürütülmesine,

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında staj ve işletmede mesleki eğitim vb. uygulama gerektiren derslerin mevcut şekliyle sürdürülmesine,

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürmelerine,

Bahar yarıyılındaki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

Tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağının birim kurulları tarafından belirlenmesine,

Yarıyıl sonu sınavlarının nasıl yapılacağının ileride yeniden değerlendirilerek karara bağlanmasına,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara (vize) sınavının (cezaevleri hariç) 11- 18 Nisan 2023 tarihleri arasında online (çevrimiçi) yapılması teklifine ilişkin yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ileride alınacak yeni kararlar doğrultusunda gerekli planlamaların yapılmasına, karar verilmiştir.’’