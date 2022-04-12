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Atatürk Üniversitesi, 11 alanda ilk 500 üniversite arasında yer aldı

SCImago Laboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı küresel bir sıralama olan SCImago Institutions Rankings (SIR); 2022 sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi 11 alanda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.

ERZURUM 12.04.2022, 11:32
Atatürk Üniversitesi, 11 alanda ilk 500 üniversite arasında yer aldı

SCImago Laboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı küresel bir sıralama olan SCImago Institutions Rankings (SIR); 2022 sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi 11 alanda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.

2022 sıralamalarına göre Atatürk Üniversitesi; Veterinerlik, Diş Hekimliği, Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık, Ekonomi, Ekonometri ve Finans, Mühendislik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Çevre, Tarım ve Biyoloji, Sanat ve Beşerî Bilimler ile Dünya ve Gezegen Bilimleri olmak üzere toplam 11 alanda üstün başarı göstererek dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içinde yer aldı.

Dünya çapında 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8 bin akademik ve araştırma odaklı kurumun yer aldığı sıralamada Türkiye’den 132 üniversite listeye girme başarısı gösterdi. Üç farklı kategori altında gruplandırılan (araştırma, inovasyon ve toplumsal etki) ve 17 göstergeden oluşan metodoloji kullanılarak yayımlanan 2022 sıralama sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi; dünya sıralamasında genel kategoride bir önceki yıla göre 725’inci sıradan 647’inci sıraya yükselirken, Türkiye sıralamasında ise 15’inci sıradan 9’uncu sıraya yükselerek büyük bir başarı gösterdi. Araştırma kalitesi kategorisinde ise Türkiye sıralamasında 8’inci sıradan 6’ıncı sıraya yükselmiştir.

Rektör Çomaklı: “Hedefimiz İlk 500 İçinde Kalıcı Olarak Yer Almak”

Geride kalan süreçte üniversitelerin çeşitli kriterlere göre değerlendirildiği birçok saygın sıralama kuruluşunun yayınladığı raporlarda üst sıralarda yer alan Atatürk Üniversitesinin bu başarısını SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 listesinde yer alarak sürdürdüğünü aktaran Rektör Çomaklı: “Hedefimiz, gelecek yıllarda da üniversitenin başarılarını artırarak sürdürmek, uluslararası sıralamalarda önümüzdeki süreçte daha fazla alanda ilk 500’de yer almak. Takip eden dönemde ise genel sıralamalarda daha da yükselmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Listede 11 alanda 500. sırada yer alma başarısını "Atatürk Üniversitesi ailesi olarak" elde ettiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı: "Başarı, sadece bugünün başarısı değil, 65 yıllık tarihi, bilimsel ve akademik kültürü neticesinde atılan adımlarla şekillenen bir sonuç bu. Bundan sonra da bu yükseliş trendi yukarıya doğru devam edecek. Üniversite olarak buna gayret göstereceğiz" dedi.

SCImago Institutions Rankings Kurumları Uluslararası Veri Tabanlarından Gelen Bilgilere Göre Değerlendiriyor

SCImago her yıl yayınladığı raporda yalnızca üniversiteleri değil ayrıca beş sektörde sınıflandırılmış (sağlık, devlet, şirket, üniversite ve kâr amacı gütmeyen kurumlar) dünya genelindeki akademik ve araştırma odaklı kurumlar sıralamaktadır. Kurumları uluslararası veri tabanlarından gelen bilgilere göre değerlendirdiği için SCImago Institutions Rankings en objektif sıralamalardan biri olarak kabul edilmektedir.

SCImago tarafından ilk defa 2021 yılında yayınlanmaya başlanan lig tablosu ile beraber kurumların bulundukları ülkelerindeki genel gösterge, araştırma faktörü, inovasyon faktörü ve toplumsal etki faktörüne göre karşılaştırılarak yer aldıkları çeyrekler ilan ediliyor. Atatürk Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi 2022 sıralamasında da Q1 diliminde yer almıştır.

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