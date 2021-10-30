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Atatürk Üniversiteli akademisyenlerin gururlandıran başarısı

Stanford Üniversitesi araştırmacıları Prof. Dr. John P. A. Ioannidis, Prof. Dr. Jeroen Baas ve Prof. Dr. Kevin Boyack tarafından hazırlanan ve Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan Dünyanın tüm bilim insanları arasında en üst yüzde 2’lik dilimine giren başarılı bilim insanları listesi 2020 yılı için güncellendi. Elim ayının son haftasında açıklanan kariyer boyu başarı listesinde Atatürk Üniversitesi’nden 11 akademisyenin isimleri yer aldı.

ERZURUM 30.10.2021, 15:04
Atatürk Üniversiteli akademisyenlerin gururlandıran başarısı

Stanford Üniversitesi araştırmacıları Prof. Dr. John P. A. Ioannidis, Prof. Dr. Jeroen Baas ve Prof. Dr. Kevin Boyack tarafından hazırlanan ve Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan Dünyanın tüm bilim insanları arasında en üst yüzde 2’lik dilimine giren başarılı bilim insanları listesi 2020 yılı için güncellendi. Elim ayının son haftasında açıklanan kariyer boyu başarı listesinde Atatürk Üniversitesi’nden 11 akademisyenin isimleri yer aldı.

Alanın en saygın dergilerinden olan Plos Biology’nin son sayısında tüm bilim dallarından 7 milyonun üzerinde bilim insanı sıralanarak arasından Dünya çapında yüzde 2’lik en üst dilime giren toplam 186.178 üstün başarılı bilim insanının kimler olduğu ve alanlarına göre başarı sıralamaları yayınlandı.

Bilim camiası tarafından heyecan ve takdirle izlenen bu sıra dışı çalışma güvenilir ve saygın olması nedeni ile küresel çapta yoğun ilgi gördü ve yüzbinlerce kez indirilerek incelendi.

Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı makalelerinin yayınlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı, atıf yapan makalenin yayınlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı. 22 bilim alanı ve 176 alt bilim alanında dünyanın en başarılı isimler belirlendi.Bu başarı listesinde Türkiye’den 176 alt bilim alanından 828 bilim insanı yer aldı.

Atatürk Üniversiteli 11 akademisyen bu listede yer almayı başardı. Mühendislik Fakültesinden 5, Tıp Fakültesi ile Fen Fakültesinden 2, Veterinerlik ve Ziraat Fakültelerinden ise 1’er öğretim üyesi yer almayı başardı.

İşte listeye giren Atatürk Üniversitesli akademisyenlerin fakülteleri ve başarılı oldukları uzmanlık alanları;

Prof. Dr. Kadir Bakırcı: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Makina Mühendisliği, Enerji

Prof. Dr. Sezai Ercişli: Ziraat Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Ziraat, Su Ürünleri ve Ormancılık, Bitki Biyolojisi

Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Mühendislik Fakültesi Doğa Bilimleri, Uygulamalı Fizik, Astronomi

Prof. Dr. İlhami Gülçin: Fen Fakültesi Doğa Bilimleri, Biyomoleküler Kimya, Kimya, Toksikoloji

Prof. Dr. Armağan Hayırlı: Veteriner Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Veteriner Bilimler, Hayvan Besleme

Prof. Dr. Semra Karaca: Fen Fakültesi Doğa Bilimleri, Kimya Mühendisliği, Organik Kimya, Kimya

Prof. Dr. Emine Malkoç: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp: Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri, Cerrahi Bilimler, Klinik Tıp

Prof. Dr. Ensar Oğuz: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Çevre Bilimleri

Prof. Dr. Enes Şayan: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Kimya Mühendisliği, Metalurji

Prof. Dr. Hasan Türkez: Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Biyoteknoloji, Toksikoloji

Güncel listeye https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 linkinden ulaşılabilmektedir.

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