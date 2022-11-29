ATA-AÖF ara sınavı başarıyla gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavını, yurt içinde 80 ilde bulunan 94 sınav merkezinde ve yurt dışında Bakü’de başarıyla gerçekleştirdi. Düzce’de yaşanmış olan sıkıntılı süreç nedeniyle orada bulunan öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağlayacağı düşünülerek 26-27 Kasım tarihlerinde Düzce’de yapılacak Ara (Vize) Sınavı 17-18 Aralık 2022 tarihlerine ertelendi.

26-27 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Ara (Vize) Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 274 bin 818 öğrenci katıldı. Sınav çerçevesinde 2299 engelli öğrencilerimizden 875 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 1056 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 2118 binada, 95 sınav merkez yöneticisi, 2118 bina sınav sorumlusu, 1230 bina sınav sorumlusu yardımcısı, 2118 bina yöneticisi, 28 bin 319 salon başkanı, 31 bin 734 gözetmen ve 8503 yedek gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dâhil edildiğinde yaklaşık 150 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

“Ülke Yükseköğretimine Katkı Sunmaya Devam Ediyoruz”

Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve tecrübesiyle birçok büyük organizasyon ve operasyonu başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu bağlamda Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Ülke yükseköğretimine verdiği hem örgün hem de açıktan eğitim ile önemli katkılar sunduklarına vurgu yapan Çomaklı: “Ülkemizde üniversite programlarından mezun olan birçok gencin diplomasında Atatürk Üniversitesi yazıyor olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Değerlerini bilen ve aynı zamanda nitelikli gençler yetiştirme arzusunda olan üniversitemiz, bu ilke doğrultusunda adımlarını atarak vatanına, milletine faydalı nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Bu düşüncelerle; Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemiz tarafından düzenlenen ara sınavların başarıyla tamamlanmasında emeği olan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize ise başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.