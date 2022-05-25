banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022

ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü (ASP/GSK) başarılı çalışmalarıyla Erzurum’un gururu olmaya devam ediyor. 2022 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonalarında ASP/GSK’dan 15 sporcu derece elde etti. Şampiyonlarda bir sporcu Türkiye üçüncüsü olurken, üç sporcu Türkiye beşincisi olmaya hak kazandı. Aynı spor kulübü il bazında yapılan okullar arası güreş şampiyonasında da 5 birincilik elde etti. ASP/GSK İl bazında güreş alanında 15 altın madalya alarak, başarılarıyla göz doldurdu.

ERZURUM 25.05.2022, 15:26
ASP Spor Kulübü başarıya doymuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü (ASP/GSK) başarılı çalışmalarıyla Erzurum’un gururu olmaya devam ediyor. 2022 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonalarında ASP/GSK’dan 15 sporcu derece elde etti. Şampiyonlarda bir sporcu Türkiye üçüncüsü olurken, üç sporcu Türkiye beşincisi olmaya hak kazandı. Aynı spor kulübü il bazında yapılan okullar arası güreş şampiyonasında da 5 birincilik elde etti. ASP/GSK İl bazında güreş alanında 15 altın madalya alarak, başarılarıyla göz doldurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel alanlardaki başarıları için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek, “Çocuklarımızı hayata kazandırmak, onların toplumda faydalı ve başarılı insan olmaları amacıyla sosyal ve sportif faaliyetlerin önemi büyüktür. Çocuklarımızın güreşte elde ettikleri bu başarı, gelecekte Türkiye ve dünya çapında başarılı birer sporcu olmaları için önemli bir adımdır. ASP Spor Kulübümüz; futbol, badminton, halter, boks, Curling, kayak, kayakla atlama, güreş alanlarında faaliyet göstermektedir. Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayarak, sportif alanlarda başarılara imza atmalarına zemin hazırlamaktır.’’ dedi.

Çocukların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten İlbaş, ‘’ Türkiye Güreş Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 2022 yılı Türkiye şampiyonlarına ASP Spor kulüp olarak katılım sağlandı. 19- 23 Mart’ta Sivasta yapılan U17 serbest erkekler Türkiye Şampiyonasında iki sporcu, 11-15 Nisan Afyon serbest erkekler Türkiye Şampiyonasına sekiz sporcu, 23-28 Mayısta Bursa’da yapılan U15 Türkiye Şampiyonası maçları devam ediyor, yaklaşık 3500 sporcu arasında toplamda 15 sporcu derece elde etti. Bir sporcu Türkiye üçüncüsü, üç sporcu Türkiye beşincisi olmuştur. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

2022 yılında il bazında yapılan şampiyonlarda birincilik elde ettiklerini belirten İlbaş, “Erzurum genelinde düzenlenen çeşitli güreş şampiyonlarında 15 altın, 20 gümüş, 14 bronz madalya almaya hak kazandık. 2013 U13 Erzurum İl Güreş şampiyonasında 30 kilogramda birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettik. 2022 yılı U15 Erzurum güreş il seçmesi sonuçları; 34-38 kilogramda birincilik ve üçüncülük, 41 kilogramda üçüncülük, 52 kilogramda ikincilik, 57 kilogramda üçüncülük, 62 kilogramda üçüncülük kazandık. 2022 yılı U17 Erzurum Güreş İl Seçmelerinde; 52 kilogramda il ikinciliği, 57 kilogramda il birinciliği başarısı gösterdik. Başarılarımızda emeği geçen ASP Spor Kulüp Başkanımız Nihat Polat’a, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. ASH Bakanlığımız ve Valiliğimiz bu yöndeki başarılar konusunda bizleri motive ediyor. Bundan sonraki süreçte de başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
26°
açık