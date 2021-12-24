ASP güreşçileri madalyaları topladı

Iğdır’da düzenlenen uluslararası güreş turnuvasına ASP Spor kulübü güreşçileri damga vurdu.

Turnuvaya Ağrı, Azerbaycan, Iğdır, Ardahan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tortum Belediyesi ve ASP Spor kulübünden toplamda 170 sporcu katıldı.

Son aylarda aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çeken ASP Spor Kulübü sporcuları turnuvada 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. ASP takımı 2009-2010 doğumlu yaş grubunda takım hâlinde şampiyon oldu.