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ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı

2021 yılı 1. Bölge ASKOM toplantısı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ‘nün ev sahipliğinde Erzurum Şehir Hastanesi Konferans salonunda yapıldı.

ERZURUM 28.06.2021, 15:30
ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı

2021 yılı 1. Bölge ASKOM toplantısı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ‘nün ev sahipliğinde Erzurum Şehir Hastanesi Konferans salonunda yapıldı.

Erzurum 2021 yılı 1. Bölge ASKOM toplantısı Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında yapılan toplantıda, bölge illerden Erzincan-Kars-Ardahan-Bayburt-Iğdır-Ağrı illerinin Sağlık Müdürleri, Sağlık Hizmetleri Başkanları ve ilgili yöneticilerinin katılımıyla bölgedeki sağlık hizmetleri değerlendirildi. Bölge illerinin sağlık hizmetleri tek tek ele alınarak bundan sonraki süreçle ilgili planlamalar yapıldı.
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