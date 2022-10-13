ASKOM Bölge Toplantısı Erzurum’da yapıldı

2022 yılının son Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) Toplantısı Erzurum Hekim Evi Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt ve Ağrı illerimizin il sağlık müdürleri, Acil sağlık hizmetleri başkanları, Hastane başhekimleri, İl Ambulans Servisi başhekimleri ve birçok yöneticinin katılımı ile Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyon toplantısı yapıldı. Her bir bölge ilindeki acil sağlık hizmetleri tek tek ele alınıp daha etkin bir hizmet için neler yapılabileceğinin değerlendirildiği toplantı Dr. Gürsel Bedir’in bölge illerine başarı ve iyi niyet dilekleriyle sonlandı.