Askerlerin resim sergisine ilgi büyük

Emekli olduktan sonra yaşamlarını Türkiye’nin çeşitli yörelerinde sürdüren 22 askerin açtığı Resim Sergisi büyük ilgi gördü.

Ankara’da 6 Mayıs günü Armada AVM’de düzenlenen Asker Ressamlar Sergisinin açılışında TESUD Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, emekli Tümgeneraller Ersin Yılmaz ve Hakan Atınç, Avukat Erkan İncircioğlu, Ömer Tutumlu, Sadık Akmermer, Ali Demiral, Necdet Ertuş, Mesut Genç, Seyfettin Koç, Avukat Murat Topdağı ve davetliler hazır bulundu.

Emekli askerler; geçtiğimiz yıl İstanbul’da, bu yıl da Ankara’da el emeği, göz nuru dökerek gördükleri, yaşadıkları ve hissettiklerini tuvallere yansıttılar. Sergilenen 113 eser arasında, Ersin Yaman’ın ‘Zeytinime Dokunma’ Nazmi Tokgöz’ün karışık üç boyutlu tekniği, Nil Yanılmaz’ın soyut çalışmaları, Sabri Topdağı’nın ‘Hedef-6 (Empati)’ tabloları dikkatleri üzerinde topladı. Asker Ressamlar Sergisi 16 Mayıs gününe kadar açık olacak.