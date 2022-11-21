Asker ressamlar web’de

Türk resminde öncü role sahip Asker Ressamlar Kuşağı’nın günümüzdeki temsilcileri artık web’de. Yaklaşık 40 yıl kadar önce askerî okulların atölyelerinde yetişen ve 2021 yılından itibaren birlikte sergiler açan sanatçılar, ‘askerressamlarart.com’ adlı web sitesinde bir araya geldi.

Asker Ressamlar grubu adına bir açıklama yapan emekli Albay Sabri Topdağı, Silahlı Kuvvetler bünyesinde kişisel çabalarıyla sanatla uğraşan askerler dışında genel bir sessizliğin hakim olduğunu anımsattı. Sanatsal anlamda ki bu sessizliği bozan en önemli adımın 1979’da atıldığına işaret eden Topdağı şunları anlattı:

“Kara Harp Okulu’nda o dönem üsteğmen rütbesiyle görevli bulunan emekli Tümgeneral Dr. Cihangir Akşit tarafından 250’ye yakın Harbiyeli’nin çalışabildiği, o güne kadar askerî bir kurumda açılan en büyük ve tam teşekküllü Resim ve Seramik Atölyesi kuruldu. Yetenekli, istekli öğrencilerin seçilerek atölye eğitimi almaya başlamaları Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir dönüm noktası oldu. Hafta sonları dahil, ders ve eğitimlerin dışında kalan serbest zamanlarının çoğunu atölyede çalışarak geçiren bu öğrencilerin eserleri, 1980’li yıllarda Ankara ve İzmir’de sergilendi. Bu sergilerden sonra diğer askerî okullarda da benzer çalışmalar yapılmaya başlandı. Günümüz asker ressamlarının temelini oluşturan bu gençler, öylesine bir eğitim ve motivasyon almışlardı ki; meslek yaşantılarının, sanat üretimi açısından tüm olumsuz koşullarına rağmen sanattan kopmadılar.”

Emekli olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Sanat Dalı yüksek lisans programından 2019 yılında mezun olan Sabri Topdağı, sürekli meslektaşları ile iletişim halinde çalıştıklarını ifade etti.

Asker Ressamlar grubu olarak ilk sergilerini 2021’de İstanbul NetAart Sanat Galerisinde, ikincisini 6 Mayıs 2022’de Ankara’da GaleriM Sanat Galerisinde, üçüncüsünü 28 Temmuz 2022 günü Bodrum Belediyesi Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde açtıklarını kaydeden Topdağı, sanatseverlerin eserlere daha kolay erişim sağlamaları için bu kez “askerressamlarart.com” adlı web sitesini açtıklarını vurguladı.

Sabri Topdağı şöyle devam etti: “Asker ressamlar ile ilgili merak edilen tüm sorular bu sitede yanıt bulacak. Asker sanatçıların özgeçmiş ve eserleri ile bugüne kadar açılan sergilerle ilgili ayrıntılı bilgilere sitemizde yer verdik. https://www.askerressamlarart.com sitesi, Asker Ressamlar grup üyelerimizle olduğu kadar sanatseverlerle de birlikteliğimizi daha güçlendirecek.“