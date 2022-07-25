Asker ressamlar Bodrum’da

Asker Ressamlar Grubunun üçüncü sergisi, ‘Yıllar Sonra Yeniden Birlikte-3’ adıyla 28 Temmuz günü Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak.

28 Temmuz- 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde açık olacak olan Asker Ressamlar Sergisi hakkında emekli Albay Sabri Topdağı, “Türk resminde Asker Ressamlar Kuşağı’nın önemi ve öncü rolüne rağmen sonraki dönemlerde kişisel çabalarıyla sanatla ilgilenen az sayıda askeri saymazsak, genel bir sessizlik hakimdir. Ta ki 1979 yılında Kara Harp Okulu Resim ve Seramik Atölyesinin açılışına kadar. O dönem Kara Harp Okulu’nda Üsteğmen rütbesiyle görevli bulunan Emekli Tümgeneral Cihangir Akşit tarafından atölyenin kurulması, yetenekli ve istekli öğrencilerin atölye eğitimi almaya başlamaları Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir dönüm noktasıdır. Ders dışı sınırlı serbest zamanlarını ve hafta sonu tatillerinin büyük bölümünü atölyede çalışarak geçiren öğrencilerin eserlerinin, Ankara ve İzmir’de açılan sergilerde gördüğü yoğun ilgi; diğer askeri okullarda da sanatsal etkinlikleri tetikledi. İşte o dönemde yapılanlar, yeni bir asker ressamlar kuşağının da temelini oluşturdu. Meslekî koşullarının, sanat üretimi açısından taşıdığı tüm olumsuzluklara rağmen, sanattan kopmayan bu nesil, emekli olduktan sonra da adeta kendilerini sanata adadılar. Yaklaşık 40 yıl kadar önce askeri okulların atölyelerinde yetişen yeni nesil askerler, yıllar sonra birbirleriyle irtibata geçerek yeniden bir araya geldiler, birlikte sergiler açmaya başladılar” diye konuştu.

Emekli olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Sanat Dalı yüksek lisans programından 2019 yılında mezun olan Sabri Topdağı, Asker Ressamlar grubu olarak ilk sergilerini 2021’de İstanbul NetAart Sanat Galerisinde, ikincisini 6 Mayıs 2022’de Ankara’da GaleriM Sanat Galerisinde açtıklarını ifade etti. Küratörlüğünü Ersin Edizdoğan’ın üstlendiği 3’üncü Asker Ressamlar Sergisinde eserleri yer alacak sanatçılar şunlar:

Cihangir Akşit, Şenol Alparslan, Haluk Aydemir, Erhan Aydın, Ertan Aykanat, Erdal Bölükbaşı, Hüseyin Bulut, Ersin Edizdoğan, Benan Küçükoğlu, İkrami Özturan, Mete Sayın, Selahattin Sosay, Necdet Şen, Sabri Topdağı, Gündoğdu Uğraş, Özer Ünsal, Ersin Yaman, Nil Yanılmaz ve Erkin Yılmaz.