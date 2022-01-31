Aşkale’de sokak ve yaban hayvanları beslendi

Erzurum’un Batıya açılan penceresi konumundaki ilçesi Aşkale’de yoğun yağan Kar ve sonrasında oluşan soğuk dolayısıyla sokak hayvanları ve yaban hayatı da unutulmadı.

Aşkale Belediyesi ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Özellikle soğuk havalarda doğal yaşamın korunması adına rutin olarak bu işlem tekrarlanıyor.

Gerek ilçe esnaflarından gerekse Belediye kendi bütçesinden yem, ekmek ve yiyecekler alarak sokak hayvanları ve yaban hayatta yaşayan hayvanların beslenebilmesi için çeşitli noktalara bırakıyorlar.

Geçen hafta içerisinde ilçe genelinde yaşanan yoğun Kar yağışı sonrası özellikle yaban ortamda yaşayan hayvanların beslenmesinde büyük sorunlar olduğundan Aşkale belediyesi her hafta rutin olarak ilçenin dışında bir çok noktaya çeşitli yiyecekler koyarak beslenmelerine yardımcı oluyor

Kar sonrası ilçe genelindeki kar temizleme çalışmalarının son bulması ile belediye personeli ve Aşkale Belediye Başkanı doğaya yiyecek bıraktılar.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış "Kış aylarının ağır seyrettiği günler içerisinde bizler hayatı paylaştığımız ve bizlere emanet oldukları şuuru ve bilincindeyiz. İlçe merkezindeki hayvanların hem bakımlarını hem de beslenmelerine katkıda bulunmakla birlikte yaban hayatında olan canlılar için bir çok noktaya su ve yiyecekler bırakıyoruz.

İlçemiz geniş bir coğrafyaya sahip bizler bu coğrafya içerisinde nerelerde daha çok yaban hayvanlarının olduğunu bildiğimizden belirlenen noktalara yiyecekler bırakıyoruz. Bu konuda bizlere he zaman yardımcı olan vatandaş ve esnaflarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.