Aşkale’de protokol ve öğretmenler İstiklal Marşı’nı okumak için toplandı

Korona salgını nedeniyle uzun süredir eğitimlerine evlerinden devam eden öğrenciler, salgın koşulları nedeniyle bir süredir törenlere de katılamıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı ve bugün için tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı’nın okunacağını açıklamıştı.

Bugün sabah saatler 10:00’ı gösterirken Aşkale İnkilap İlköğretim Okulu Bahçesinde İstiklal marşı okundu.

Törene İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Şube Müdürleri ve İnkilap İlköğretim Okulu Öğretmenleri katıldı.

Bayrak töreninde protokol ve öğretmenler hep birlikte İstiklal Marşını okudular.