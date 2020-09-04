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Aşkale’de Korona virüs denetimi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA TÜM YURTTA UYGULANACAK OLAN KARANA VİRÜS DENETİMLERİ AŞKALE'DE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ERZURUM 04.09.2020, 13:35
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Aşkale’de Korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tüm yurtta uygulanacak olan Karana virüs denetimleri Aşkale’de de gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan denetimlere İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış’ın yanı sıra kolluk kuvvetleri katıldı.

Aşkale’de faaliyet gösteren esnaflar başta olmak üzere vatandaşlar tek tek ziyaret edilerek hem alınan tedbirler yerinde incelendi hem de Cavit-19 tedbirleriyle alakalı uyarı ve ikazlar yapıldı.

Yapılan denetimler sonrası bir açıklama yapan ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu "İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz denetimler çerçevesinde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Covid-19 la en etkin şekilde nasıl mücadele etmemiz gerektiğini anlatarak İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından ne kadar büyük bir önem arz ettiğini anlattık.

Yaptığımız denetimler esnasında Aşkale halkının alınan tedbirlere azami dikkat etmeleri ve bunun yanı sıra kurallara uymaları bizleri fazlası ile memnun etmiştir. Bu süreci hep birlikte, dayanışma içerisinde atlatacağımıza inancımız tamdır,

Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik konularında azami dikkat gösteren Aşkale halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ise yaptığı açıklamalarında, "11 Mart’tan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 la mücadelemiz her alanda ve her aşamada devam etmektedir. Ülkemiz olarak gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlerin uyulmasının yanı sıra yine bu çerçevede devletimizin aldığı önlemlere bizlerde Vatandaşlar olarak daha çok dikkat etmeliyiz. Başta kendimiz , ailemiz çocuklarımız ve çevremizdeki insanlar için üzerimize ne düşüyorsa fazlası ile yapmalıyız. İlçe halkımızın bu konulara duyarlılığı takdire şayandır. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına daha da çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

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