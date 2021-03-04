Aşkale’de geniş kapsamlı pandemi denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında tüm ülke genelinde denetimler yapılacağı bildirgesi kapsamında Aşkale’de geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan Çamlıbel ve Emniyet Müdür Vekili Komser Oğuzhan Aygün katıldı.

Vatandaşların genelde yoğunlukla bulunduğu yerlerin yanı sıra, Kahvehane, Lokanta ve Restorantlarda denetimler yapıldı.

Kaymakam Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış denetimler esnasında hem vatandaşlara hem de işletme sahiplerine HES Uygulaması konusunda bilgiler vererek özellikle müşterilere HES Kodu sorulması ve mutlaka kontrol edilmesi gerekliliği konusunda bilgi ve uyarılar yapıldı.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, "Yaklaşık 3 haftadan beri ilçemizde Korana hastalığı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı için aldığımız tedbirler meyvesine vermiştir ve çok şükür ilçemizde Pandemi görülmemektedir.

Aldığımız ve uyguladığımız her tedbirler, yine vatandaşlarımızın sağlığı yanı sıra birlikte yaşayacağımız güzel günlerinde habercisi olacaktır. Vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan ricamız Devletimizin aldığı tüm kural ve kaidelere uymaları olacaktır. Bu zorlu süreçte can siperane görev yapan, Sağlık Personellerimize, Kolluk Kuvvetlerimize ve duyarlılıklarından dolayı Aşkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." Dedi.

Yeni uygulanan " Dinamik Tedbirler " kapsamında 59 personel ilçe genelinde görev yapıyor.