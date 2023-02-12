Aşkale’de depremzedeler için soba üretiliyor

Afet bölgesinde depremzedeler için Aşkale’de soba üretimi son hız devam ediyor.

Aşkale ilçe Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe halkının ortaklaşa başlatmış oldukları afet zedeler için soba üretimi son hız devam ediyor.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde Aşkale Meslek ve Teknik Lisesi idareci öğrenciler öğretmenler ve Aşkaleli gönüllü ustaların emeğiyle Deprem bölgesine soba yapıldı.

Yapılan sobalar ve hazırlanan yakacak odunlar en kısa sürede Afet bölgesine gönderilecek.