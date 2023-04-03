Aşkale’de deprem

Merkez üssü Erzurum’un Aşkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre bugün saat 15:40’da meydana gelen deprem yerin 7.0 km derinliğinde oluştu.

Kısa fakat sert bir şekilde hissedilen deprem ilçe halkında kısa süreliğine tedirginlik ve korku yaşanmasına sebep oldu.

Yaklaşık 4 saniye süren depremde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirdi.