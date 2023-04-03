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Aşkale’de deprem
MERKEZ ÜSSÜ ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİ OLAN 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.
ERZURUM 03.04.2023, 16:37
Merkez üssü Erzurum’un Aşkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre bugün saat 15:40’da meydana gelen deprem yerin 7.0 km derinliğinde oluştu.
Kısa fakat sert bir şekilde hissedilen deprem ilçe halkında kısa süreliğine tedirginlik ve korku yaşanmasına sebep oldu.
Yaklaşık 4 saniye süren depremde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirdi.