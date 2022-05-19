Aşkale’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Aşkale’de iki yıllık pandemi sürecinin ardından büyük bir coşkuyla kutlandı. Yer yer kapalı havaya rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, gençlerin gösterileriyle bayramın coşkusuna ortak oldu.

Bayram Programı, sabah Aşkale Gençlik ve Spor ilçe müdürü Şuayip Gacır’ın Atatürk anıtına çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı akabinde bayram alanına geçildi.

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Aşkale MYO Müdürü Prof.Dr. Mutlu Kundakçı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı bayramda, Şuay Gacır bir konuşma yaptı. Gacır, Atatürk’ün gençlere olan güvenini boşa çıkarmamak için var güçleriyle çalıştıklarını ve gençleri aynı zamanda geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını söyledi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okudu, Aşkale bar ekibinin gösterisi coşkuyu artırdı. Taekwondo, kick boks ve okçuluk gösterileri ile zirveye çıktı.