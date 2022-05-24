Aşkale Meslek Yüksekokulu toplumsal duyarlılık projeleriyle fark oluşturuyor

Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde hazırlanan "Teknoloji Bağımlısı mısın?" "Sanalı Bırak Hayata Bak" "Atık Yönetimi Nasıl Olur?" "Siber Suç nedir?" "Madde Bağımlılığının Yokedişi?" "Sosyal Hayatta Davranış Kuralları?" "Meraklısına A’dan Z’ye Arıcılık Faaliyetleri?" "Lojitiki Program Öğrencilerinin Palandöken Lojistik Merkez Ziyareti?" adlı projeler tamamlandı.

Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gerekliliklerinden biri olan topluma hizmet konusunu amaç edinen Aşkale Meslek Yüksekokulu toplumdaki en önemli gündem konuları üzerine bir çok projeye imza attı.

Aşkale Meslek Yüksekokulu kampüs alanında düzenlenen proje etkinliklerine Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, daire amirleri ve İMKB yatılı bölge Okulu öğretmen ve öğrencileri, Aşkale Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ve öğrencileri katıldı.

1993 Yılında kurulan Aşkale Meslek Yüksekokulu yapmış olduğu bir çok toplumsal duyarlılık projeleri ile birlikte toplumla iç içe olan ve halka temas eden bir Yüksekokul olduğunu bir kez daha gösterdi.