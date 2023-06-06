Aşkale kartpostalları aratmıyor

Bahar aylarının yaşandığı bu günlerde kıştan uyanan doğa eşsiz bir güzellik sunuyor.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yılın bu mevsimlerinde yaşanan sarı mayıs çiçekleri doğa severlerin gelip gezmesine ve bol bol fotoğraf çekilmesine neden oluyor.

Yeniköy, Çiftlik ve Hatuncuk köyleri arazilerinde yaşanan bu doğa olayı eşsiz bir manzara karşısında ziyarete gelen ilçe halkını kendine hayran bırakıyor.