Aşkale heyetinden hayırlı olsun ziyareti
AŞKALE BELEDİYE BAŞKANI DR. AHMET YAPTIRMIŞ, AK PARTİ İLÇE BAŞKANI A.KERİM POLAT, MECLİS ÜYELERİ VE AK PARTİ YÖNETİCİLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI VE MHP İLÇE BAŞKANI TOKSÖZ KARTAL’A HAYIRLI OKSUN ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİLER.
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Meclis üyeleri ve Ak Parti yöneticileri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve MHP ilçe Başkanı Toksöz Kartal’a hayırlı oksun ziyaretleri gerçekleştirdiler.
İlk ziyaret MHP Aşkale İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde tekrar İlçe Başkanı seçilen Toksöz Kartal’a yapan heyet Başkan kartal ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Daha sonra Cumhur ittifakı olarak Belediye Başkanı, Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı Polat, MHP İlçe Başkanı Kartal, İlçe Meclis üyeleri ve partilerin yöneticileri, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2. Dönem Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek tebriklerini bildirdiler.
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