Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik’ten 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 hedefleri

Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Başkanı ve TOBB Çimento ve Çimento Üreticileri Sektör Meclisi Başkanı Fatih Yücelik, 2022 yılının, Dünya ve Türkiye için baş döndürücü bir hızla geçtiğini belirterek, “2020 ve 2021’in o pandemi günlerinde bunaldığımız zamanlar, tüm ümitleri 2022’ye bağlamıştık. Ancak yılın ikinci ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş patlak verdi. Tüm dünyayı ve özelde de Türkiye’yi derinden etkileyen bu olayla birlikte 2022’ye dair umutlarımız da yavaş yavaş yerini kaygılı bir bekleyişe bırakmıştı ki, nihayet tüm ümitlerimizi bu kez 2023’e devrederek geride bırakıyoruz.” dedi.

Aşkale Çimento’da 2022’de dönüşüm ve değişim devam etti

2022 yılının Aşkale Çimento açısından ciddi dönüşümlere ve değişimlere sahne olduğunu ifade eden Aşkale Çimento İcra Başkanı Fatih Yücelik, “Bu dönüşümün önemli adımlarından biri olarak da Şirketimizin Grup Yönetim Merkezinin Ankara’ya taşınması ve 2022 yılına Ankara’da başlaması olmuştur. Pek çok insan, Erzurum’un şirketi olan, vergilerini Erzurum adına ödeyen ve tüm mali merkezi Erzurum’da olan Aşkale Çimento’nun yönetim olarak Ankara’dan nasıl idare edileceğini sordu, merak etti. Ama 2022 biterken görüldü ki, bir ayağı Erzurum, bir ayağı da Ankara’da olan ve bugün Erzurum dışında Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan ve Van illerinde de tesislerini işleten Aşkale Çimento doğru bir karar vermiştir. Bu kararın doğru olduğuna nasıl mı kanaat getiriyoruz? Bürokrasinin ve devletin merkezi olan Ankara’da bulunmanın, pek çok sorunu hem daha hızlı çözebilmek hem de sorunları ve beklentileri devlete aktarabilmek açısından oldukça etkili olduğunu yaşayarak gördük” diye konuştu.

Yoğun görüşme trafiğinde sorunlar masaya yatırıldı

Devlet ve kamu kurumları nezdinde; bir yandan Aşkale Çimento’nun İcra Kurulu Başkanı olarak, bir yandan da çimento sektörünün temsilcisi olan TÜRKÇİMENTO’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görüşmeler yaptıklarını anlatan Başkan Yücelik, şöyle konuştu “ Beton, çimento ve yapı sektörlerinin çatı kuruluşu olan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Başkanı ve tüm sektörün bir araya geldiği TOBB Çimento ve Çimento Üreticileri Sektör Meclisi Başkanı olarak yalnızca şirketimizi değil sektörümüzü de temsil etmek için görüşmeleri yürüttük. Görüşmelerimizin Aşkale Çimentoyu ve sektörü daha görünür ve sesi duyulur hale getiren bir anlayışla ilerlediğini görüyorsunuz. Yıl içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati ve Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan ile ekonomi ve sektörün ihtiyaç duyduğu finansman ve krediler konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile enerji fiyatları ver alternatif enerji kaynakları konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile teknolojik açılım ve sanayicinin beklentileri konusunda, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ve Bakan Yardımcıları Sayın Mustafa Tuzcu, Sayın Özgür Volkan Ağar, Sayın Rıza Tuna Turagay ve Sayın Sezai Uçarmak ile iç ticaret, dış ticaret ve gümrük kapılarına ilişkin konularda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile beton yollar ve beton bariyerler konusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerimizi paylaştık. Sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdik ve devletin de sektörden beklentilerini hassasiyetle not ettik.”

Yenilenebilir enerji ve alternatif yakıtlarda dev adımlar

Devletin her kurumu ve her birimiyle irtibatını sürdürürken, Aşkale Çimento’nun da kurumsal dönüşümünü yeni bir boyuta getirdiklerine dikkat çeken Başkan Yücelik, “Sektörün ihtiyaçlarına göre yeni teknolojilere yatırım yaparken diğer taraftan da ülke ve dünyadaki gelişmelere uygun yeni sektörler ve alanlara da kayıtsız kalmadık. 2022 yılında Aşkale Grup bünyesinde kurulan yeni şirketlerden bunu anlamak mümkün. Yenilenebilir enerji ve alternatif kaynaklara yönelen Aşkale Grubunun, Aşkale Enerji şirketini ve Aşkale Atık Yönetimi şirketini hayata geçirmiş olması bunun önemli bir sinyali olarak görülebilir. Bugün artık yalnızca Erzurum Aşkale’de bir çimento fabrikası değil; Türkiye’nin farklı illerine yayılmış, Ukrayna ve Gürcistan başta olmak üzere Dünya sathına açılmış bir grup şirketi görüyoruz. Geçtiğimiz ay Erçimsan Holding’in gerçekleştirdiği Genel Kurul’da bu detayları ve müjdeleri ortaklarımıza paylaştık. Bunlarda biri de, Grubumuzun finansal olarak yeniden yapılandırılmasıydı. Mevcut ekonomik şartları ve önümüzdeki yılları değerlendirip, uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü hayata geçmemiş olan finansal yeniden yapılandırmayı da tamamladık ve döviz cinsinden borçlarımızı Türk Lirasına çevirip uzun vadeli bir geri ödeme planı ile enflasyonist ortamı kendi lehine çevirdik. Umuyoruz ki, bu dönüşüm ve müjdeler 2023’te yenileriyle ve daha büyükleriyle devam eder.” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin 100. Yüzyılına yakışır hamleler atacağız

Aşkale Çimento’nun Bilecik fabrikasını Safi Holdinge satışının, kendileri açısından 2022 yılının önemli gelişmelerinden biri olduğunu belirten İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “2015 yılında Bilecik Sançim fabrikamızı satın aldığımız günü hatırlayalım. O gün bu fabrika neden satın alınıyor diye şikâyet edenlerle bugün bu fabrika neden satılıyor diye şikâyet edenlerin aynı kişiler olması çok ilginçtir. O gün alınan karar sayesinde ülkemizin batısındaki pek çok büyük projeye bu fabrikamız üzerinden çimento sağlayarak büyük kazançlar elde ettik ve sizlere hiç masraf yüklemeden diğer fabrikalarımızın alt yapı yatırımlarını gerçekleştirebildik. Bugün de devletin büyük projelerinin kendi bölgemiz olan Doğu Anadolu ve Karadeniz’e kaydırılması yönündeki politikalarını dikkatli takip ederek, Sançim fabrikamızı devredip kendi pazarımıza tüm gücümüzü ve dikkatimizi vermenin doğru karar olduğuna inanıyoruz. Bu satışın hemen ardından gelen finansal yeniden yapılandırma müjdesi ile birlikte bu hamleyi birlikte değerlendirince, aslında tablo daha net ortaya çıkıyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında, kendisi 30 yılı devirmiş olan Aşkale Çimento’nun 100’üncü yıla yakışır hamleler yapacağını ümit ediyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın işaret fişeğinin atıldığı Erzurum’da başlayan kıvılcım Cumhuriyetin temellerini atmıştı. 100’üncü yılda da yine Erzurum’un ve Erzurumlunun Aşkale Çimento’su işaret fişeğini atacak mı, onu da zaman içinde göreceksiniz.” dedi.

“2022 yılı çimento sektörü açısından zorlu bir yıl oldu”

2022 yılının, gerek pandemi döneminin etkilerinden kaynaklı olarak bir önceki yılın getirdiği zorluklardan dolayı, gerekse Şubat ayında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşının küresel emtia piyasalarına olumsuz etkilerinden dolayı verimli bir yıl olarak değerlendirmediklerini söyleyen Fatih Yücelik, “Buna, ülkemiz iç piyasasındaki talep daralması da eklenince, çimento sektörü açısından pek de olumlu bir senaryo ortaya çıkmadı. Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2022 Ocak-Eylül döneminde çimento üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında gerileyerek, 53 milyon 673 bin tona düştü. Çimento sektöründe iç satışlar da yılın ilk 9 ayında yüzde 12,8 azalarak 38 milyon 772 bin tona geriledi. 2022 Ocak-Eylül döneminde üretilen çimentonun yüzde 27,2’si ihracata konu oldu. Yılın ilk 10 aylık sürecinde ise klinker ve çimento ihracatında ton bazında yüzde 9 oranında bir düşüş yaşadık. Buna karşın gelir bazında yüzde 26 oranında bir artış yaşandı. Bu süreçte tonaj olarak düşüş eğilimi yaşanmasıyla birlikte gelir bazında bir artış gözlemledik. Bunun nedeni, daha ucuz olan ara mamul klinker ihracatının azalması, katma değeri daha yüksek olan çimentonun daha fazla ihraç edilmesidir. 2022 yıl sonunda ise sektör olarak iç piyasada çimento tüketim oranının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 düşüş beklentisi içindeyiz. 2023 yılında Rusya-Ukrayna savaşının bitmese bile yüksek yoğunluklu çatışma durumunun sönümlenmesini umuyoruz. Bu anlamda, özellikle bu bölgelerde çimento talebinde bir artış beklentimiz var. Talebin artması haricinde, savaş sebebiyle enerji maliyetlerinin yüksek olması sektörümüzde bir hayli zarar oluşturdu ve tüm üreticilerimizin zor günler geçirmesine sebep oldu. Bu zorlu maliyet şartları ne yazık ki 2023 yılında da hem üretim hem de yatırımlarımızı etkileyecektir. 2023 yılında sektörde iç piyasada yılın ilk yarısı durgun ama ikinci yarısında hareketlenme beklentisi içindeyiz.” şeklinde konuştu.