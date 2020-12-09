banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kemal Özkiraz:
Kemal Özkiraz: "Devlet Bahçeli Koltuğunu Devredebilir"
Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı
Rusya, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını yasakladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü

Aşkale beyaz gelinliğini giydi

Erzurum’un Aşkale ilçesi yağan karla beyaza büründü.

ERZURUM 09.12.2020, 09:28
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
banner422

Erzurum’un Aşkale ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Kış mevsimine girilmesine rağmen Erzurum’da yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olurken, Aşkale ilçe merkezinde daha az görüldü. Karayolları ekipleri dün akşamdan beri E-80 ile D-100 karayolları ile Aşkale-Bayburt (Kop Dağı) geçitlerinde kar temizliği ve tuzlama yaparak sürücülerin zor anlar yaşamaması için olağan çaba sarf ettiler.
Yorumlar (0)
10°
açık