Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı
AŞKALE BELEDİYESİ, AZERBAYCAN'A DESTEK OLMAK İÇİN BELEDİYE BİNASI VE E-80 KARAYOLU GÜZERGAHINDAKİ ÜST GEÇİDE AZERBAYCAN'LA TÜRK BAYRAĞI ASARAK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ
Aşkale Belediyesi, Azerbaycan’a destek olmak için Belediye Binası ve E-80 Karayolu güzergahındaki üst geçide Azerbaycan’la Türk bayrağı asarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kardeş ülke Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak amacıyla Ermenistan ile mücadelesini sürdürürken, Aşkale Belediyesi de belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asarak Azerbaycan’ın yanında oldukları mesajını verildi.
Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Biz iki devlet bir milletiz Kardeş ülke Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını geri püskürtme mücadelelerinde sonuna kadar yanlarındayız. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılan hain saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak dün olduğu gibi bugünde kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız" şeklinde konuştu.
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