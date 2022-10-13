ASH İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program çerçevesinde 35 kişiyi istihdam edecek

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü ile Erzurum Çalışma ve Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesindeki protokol ile 35 vatandaşa iş imkanı sağlanacak.

Erzurum Çalışma ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünde ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından Toplum Yararına Program çerçevesinde protokol imzalandı. ASH İl Müdürü İlbaş, kuruma alınacak personelin temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım- onarım hizmetlerini gerçekleştireceğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İstihdam edilecek personelin çeşitli birimlerde çalışacağını belirten İlbaş, “Covid-19 salgını sürecinde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım-onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerimizde görev yapacak toplam 35 kişilik kontenjanla, Toplum Yararına Programı düzenlenecektir. Programla 35 kişi istihdam edilecek ve kurum çalışmalarımıza iş gücü katkısı sağlanmış olacaktır. Programın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışma ve İŞ Kurumu Müdürü Mutlu ise protokolle; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine toplam 35 kontenjan dağıtımı yapıldığını belirterek, başvuruların 17 ve 21 Ekim tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sitesi veya ALO 170 kanalıyla yapılacağını ifade etti.

Başvuru sonuçlarının noter aracılığıyla belirleneceğini belirten Mutlu, "Programda belirlenen kişiler, 1 Kasım 2022 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasında çalışacak olup, başvurular 17 ile 21 Ekim tarihleri arasında ’esube.iskur.gov.tr’ web adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle veya ALO 170 kanalı ile alınacaktır. Covid-19 salgını sürecinde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım-onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere düzenlenen Toplum Yararına Programı’mız noter çekilişiyle belirlenecektir. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.