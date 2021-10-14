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ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Erzurumlu Mehmet Demircioğlu atandı.

ERZURUM 14.10.2021, 16:14
ASH Bakanlığı Sosyal Yardımlara Erzurumlu Genel Müdür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Erzurumlu Mehmet Demircioğlu atandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın Danışmanı Mehmet Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atandı.

Ankara’da Kamu yönetiminde Bürokraside ve Siyasette hizmet veren, bir süredir AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın danışmanlığını yürüten Mehmet Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü oldu.

Mehmet Demircioğlu, İlk olarak Erzurum Numune Hastanesinde göreve başladı ve sırasıyla Numune Hastanesi’nde müdür yardımcılığı, sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve sağlık müdür yardımcılığı yaptı. 2007 yılında Sağlık Bakanlığı müstakil inşaat onarım ve yatırım başkanlığına kararname ile atanan Demircioğlu, 2012 yılından sonra sağlık yatırımları genel müdür yardımcılığı ve genel müdür vekilliği görevi, 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ak Parti grup başkanlığında danışman ve ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı dönemi ile Mahir Ünal’ın başdanışmanı olarak bugüne kadar çalışmalarını devam ettirdi.

Demircioğlu konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendinin tensipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevi tarafıma emanet edildi. Üzerimde hissettiğim büyük sorumluluk ile Başta Cumhurbaşkanımız, önderimiz, gözbebeğimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, Bakanımız Sayın Derya Yanık hanımefendi, çok kıymetli büyüklerimin güvenine layık olabilmek, kutlu davama katkı sunabilmek ve dualarınıza nail olabilmek için tüm gayretim ile çalışmak en büyük arzumdur. Kader Gayrete aşıktır. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Hayırlı olsun dileklerini ileten tüm büyüklerime ve kardeşlerime şükranlarımı sunarım."

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