ASELSAN İle ETÜ arasındaki iş birliği köprüsü güçlenmeye devam ediyor

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Hassas Optik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin ve beraberindeki heyet Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) misafiri oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta bulunan ASELSAN Hassas Optik Merkezi’ne ziyarette bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a iade-i ziyarette bulunan Murat Şahin, ETÜ’de ve kentte çeşitli temaslarda bulundu. Bu kapsamda; ETÜ’de bulunan Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), Mucitpark ve ETÜ Kristal’i ziyaret eden heyete Rektör Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yetim eşlik etti.

“Benzeri bir merkezin Erzurum’da kurulmasını yürekten destekliyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, ülkemizin son yıllarda savunma sanayisinde gösterdiği üstün başarıya katkı sunan ASELSAN ve Sivas’ta bulunan ASELSAN Hassas Optik Merkezi’nin yetkilileriyle bir araya gelerek ortaklaşa yapılacak iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Bu ve benzeri görüşmelerin kurumlar arası ilişkileri güçlendirdiğini ifade eden Rektör Bülent Çakmak, Sivas’ta bulan bu merkezin bir benzerinin Erzurum’a da kurulmasının şehrin ve bölgenin yararına olacağına yürekten inandığını belirterek, “Akademik ve bilimsel çalışmalarda faydalı olacak olan bu gibi merkezlerle ETÜ olarak iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacağız. Yeni dünya düzenine ayak uydurmak ve öğrencilerimizin değişen çağa adapte olmalarını sağlamanın yolu gelişen teknolojiyi yakından takip etmekten geçiyor. Bu vesileyle, ziyaretleriyle iletişim köprüsünün kurulmasına katkı sunan Şahin’e ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, yapılacak görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ETÜ’nün bulunduğu şehir ve bölgesi için çok önemli bir değer taşıdığını aktaran ASELSAN Hassas Optik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin ise, üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında ETÜ yönetimiyle bir araya geldiklerini belirterek, “Son yıllarda bilimsel bilginin sanayi kuruluşlarına aktarılmasıyla verimlilikte önemli bir artış yaşandı. Özellikle teknik üniversitelerin sayısının artmasıyla birlikte sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamına ciddi ölçüde katkı sağlandı. Bu noktada ETÜ de üstlendiği misyon ile yerli ve milli teknoloji hamlesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bizleri misafir eden ETÜ Rektörü Bülent Çakmak ve yönetimini gösterdikleri bu üstün gayretlerinden dolayı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ETÜ Rektörü Bülent Çakmak ve beraberindekiler ile Sivas’tan gelen heyet daha sonra Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile buluşan heyet daha sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik’le bir araya gelerek kurumlar arası yapılabilecek iş birliği imkânlarını görüştü.