banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
2 Ekim Dünya 'Şiddete Hayır' Günü kutlu olsun!
2 Ekim Dünya 'Şiddete Hayır' Günü kutlu olsun!
İstanbulkart'lar kişiselleştirilecek!
İstanbulkart'lar kişiselleştirilecek!
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
Divan-ı Ali nedir?
Divan-ı Ali nedir?

Ardahan’da Koronavirüs denetimleri Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla yapıldı

ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER’İN KATILIMIYLA, KORONAVİRÜS SALGINININ YAYILMASINI ÖNLEMEK, VATANDAŞLARIN MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KONULARINDA DİKKATLİ OLMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZİN İÇİN” SLOGANIYLA KAPALI HALK PAZARINDA VE KONGRE CADDESİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPILDI.

ERZURUM 02.10.2020, 14:51
3
Ardahan’da Koronavirüs denetimleri Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla yapıldı

IHAAW145038-SAG/02-10-2020

- Ardahan’da Koronavirüs denetimleri Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla yapıldı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in katılımıyla, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla “Sağlık İçin Hepimizin İçin” sloganıyla Kapalı halk pazarında ve Kongre caddesinde koronavirüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde, Belediye Başkan Vekili Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili birim müdürleri, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, Kapalı halk pazarı ve Kongre caddesi Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Vali Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlarımıza teşekkür eden Vali Öner, maskesi olmayan veya eskiyen vatandaşlara maske de verdi.

(OY-AT-Y)

02.10.2020 14:51:52 TSI

NNNN
Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1