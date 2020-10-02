Ardahan’da Koronavirüs denetimleri Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla yapıldı
ARDAHAN VALİSİ HÜSEYİN ÖNER’İN KATILIMIYLA, KORONAVİRÜS SALGINININ YAYILMASINI ÖNLEMEK, VATANDAŞLARIN MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KONULARINDA DİKKATLİ OLMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZİN İÇİN” SLOGANIYLA KAPALI HALK PAZARINDA VE KONGRE CADDESİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ YAPILDI.
IHAAW145038-SAG/02-10-2020
- Ardahan’da Koronavirüs denetimleri Vali Hüseyin Öner’in katılımıyla yapıldı
(Fotoğraflı)
Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in katılımıyla, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularında dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla “Sağlık İçin Hepimizin İçin” sloganıyla Kapalı halk pazarında ve Kongre caddesinde koronavirüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde, Belediye Başkan Vekili Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili birim müdürleri, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, Kapalı halk pazarı ve Kongre caddesi Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Vali Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlarımıza teşekkür eden Vali Öner, maskesi olmayan veya eskiyen vatandaşlara maske de verdi.
(OY-AT-Y)
02.10.2020 14:51:52 TSINNNN
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