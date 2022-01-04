Araz: “Yapılan zam beklentilerimizin çok altında”

Artan enflasyon, dövizdeki yükseliş ve piyasa şartlarında maaşlarına dolgun zam bekleye emekli açıklanan rakamlar karşısında adeta şok oldu. Yapılan açıklamaya göre Memur aylıklarına yüzde 27.47, SGK ve Bağ-kur emekli aylıklarına ise yüzde 25.47 oranlarında zam yapıldı.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Genel Sekreteri Zekeriya Araz, "1.500 TL ile geçinmeye çalışanlar var. BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin maaşları ortada. ‘Torunumuza küçük bir hediye almaktan çekiniyoruz’ Hani enflasyonu ezdirilmeyecektik? Verilen zam gerçekten çok düşük. Yapılan onca zamlar ortada. Ne yazık ki, emekli kardeşlerimizin çilesi hala bitmemiş. Türkiye istatistik Kurumunun verilerine göre açıklanan rakamların gerçek enflasyonu yansıtmadığı ve işçi emeklilerine uygulanacak yüzde 25.48’lik zam, beklentilerimizin çok altında kaldığı gibi geçim sıkıntısı içerisinde bulunan düşük maaşlı emeklilerimizi daha da zor bir durumda bırakmıştır. Daha önceki taleplerimizde en düşük emekli maaşlarının 2022 yılı ilk altı aylık asgari ücret ile eşitlendirilmesi ve 6 aylık enflasyon farkının uygulanması yönünde idi. Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan yüzde 25.48’lik artış emeklilerimizin beklentilerini karşılayamadığı gibi piyasaya yapılan yüksek zamlar karşısında açıklanan yüzde 25.48’lik zam şimdiden erişim durumdadır. Emekliler olarak hükümetimizden beklentimiz piyasaya yapılan fiyat artışlarının göz önüne alınarak geçim sıkıntısı ve yüksek enflasyon altında ezilen emeklilerimize ek bir iyileştirmenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.