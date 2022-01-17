Araştırma Üniversitesi kriterlerinin değerlendirme toplantıları başladı

Kültürel ve bilimsel geleneği, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilmesinin ardından çalışmalara hız veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilgilendirme toplantılarının ilkini gerçekleştirdiği araştırma merkezlerinin ardından fakülte, yüksekokul ve enstitü yöneticileriyle de Araştırma Üniversitesi Kriterlerinin Son Durum Değerlendirme Toplantılarını gerçekleştirmeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) toplantı salonunda düzenlenen programın ilk toplantısına, rektör yardımcıları ile Turizm Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekan ve yardımcıları katıldı.

Araştırma Üniversitesi olduktan sonraki sürece dair bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, YÖK Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, Türkiye’de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasından 20 Üniversitenin Araştırma Üniversitesi olarak belirlendiğini hatırlatarak bunlardan birinin de Atatürk Üniversitesi olduğunu ifade etti.

Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında belirlenen Araştırma Üniversitelerinin Performans İzleme Endeksi aracılığıyla “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı bir yola girdiğini söyledi.

“Yaptığımız Çalışmalarla Araştırma Üniversitesi Olma Sorumluluğumuzu Tüm Birimlerimizle uygulayacağız”

Söz konusu bu yolda her fakülte ve yöneticilerine ciddi sorumlulukların düşeceğine işaret eden Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Üniversitemizin belirlediği hedef, Türk Yükseköğretiminde ilk 5, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmektir. Üniversitemiz bu anlamda 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak, politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu politikalar doğrultusunda fakültelerimiz de dâhil olmak üzere bütün birim yöneticilerimizin aynı hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğine inanıyorum. Tüm birimlerimizle iş birliği içerinde yapılacak çalışmalarla bu unvanı sonuna kadar hak ettiğimizi ortaya koyacağız” dedi.