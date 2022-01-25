Araştırma Üniversitesi izleme ve değerlendirme ofisi kuruldu

Türkiye üniversitelerinde bir ilk olan Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurularak faaliyetlerine başladı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hayata geçirilen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamında oluşturulan geniş katılımlı bir kurulca yürütülen mülakat ve değerlendirmelerin neticesinde araştırma üniversiteleri listesinde Aralık ayında yapılan güncelleme ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından belirlenen 20 üniversiteye Araştırma Üniversitesi beratları verilmişti. 2016 yılından itibaren “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında atılan adımlar neticesinde Atatürk Üniversitesi de bu listede yer alma başarısı gösterdi ve Araştırma Üniversitesi unvanını elde etti.

Türkiye Üniversitelerinde Bir İlk

Bu kapsamda planlanan ve hazırlıkları tamamlanan Araştırma Üniversitesi unvanının elde edilmesiyle birlikte Türkiye üniversitelerinde bir ilk olma özelliğine sahip “Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi” kurularak faaliyetlerine başladı.

Ofisin, üniversite bünyesinde yer alan tüm akademik birimleri Performans İzleme Endeksinde; “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında yer alan 32 gösterge kapsamında izleyerek, periyodik raporlar hazırlayacağını ve buna bağlı olarak politika ve stratejiler geliştireceğini ifade eden Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan: “Üniversitemizde Araştırma Üniversitesi kavramı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projelerin yürütüleceği birimimizde ayrıca yüksek araştırma çıktılarına sahip araştırma üniversitelerindeki (Avrupa, Amerika ve Japonya) başarılı uygulamaları inceleyerek politikalar geliştirecek. Ofisimiz ayrıca, dünyaca kabul gören üniversite sıralama kuruluşlarının dünya, bölgesel, alan bazlı sıralama metodolojilerini inceleyerek stratejik planlar oluşturacak. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek ve üniversitemiz adına dünya sıralamalarında ilk 1000 içine yer alan üniversitelerde doktora eğitimlerine devam eden YLSY bursiyerleri aracılığıyla uluslararası iş birliklerine yönelik faaliyetlere öncülük edecek ve üniversitemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak amacıyla dinamik web tasarımı çalışmaları yürütecek” dedi.

Ofisin İlk Misafiri YÖK Başkanı Özvar Oldu

Yeni kurulan ofise ilk ziyaretin YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından gerçekleştirildiğini belirten Üzan, “Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısına katılmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisini ziyaret ederek Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte ofisimiz hakkında bilgi aldı. Bu ofisin kurulmasının oldukça önemli olduğunu belirten ve araştırma üniversitelerinin araştırma performanslarını ve önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarını sürekli takip etmeleri gerektiğini dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapılan ve yürütülen çalışmalar neticesinde Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi sürecini başarılı bir şekilde sürdüreceğine olan inancını bizlerle paylaştı” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Hedeflerimiz Daha İyisi İçin Çalışmak”

Araştırma Üniversitesi olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Rektör Çomaklı: “Hedeflerimizi sürekli bir üst basamağa taşıyoruz ve daha iyisi için çalışıyor ve planlamalar yapıyoruz. Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir parçası olan Araştırma İzleme ve Değerlendirme Ofisi, yürüteceği çalışmalar ve geliştireceği stratejilerle, Araştırma Üniversitesi listesinde üst sıralarda yer alma ve Üniversitemizin Türk Yükseköğretiminde ilk 5, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girme hedefinde önemli rol üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Sektör ve Odak Alan Eşleştirme Toplantıları Yapıldı

Araştırma Üniversitesi unvanının elde edilmesiyle birlikte 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlar ve alt alanlar dikkate alınarak üniversitenin yetkinlik alanları ile sektör ve odak alan eşleştirmelerinin gerçekleştirmesi için Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Keskin ile Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ve ofis koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan, tüm akademik birim yöneticileriyle bir dizi değerlendirme toplantıları yürüttü. Bu toplantılar neticesinde üniversite özelinde belirlenen sektör ve odak alan eşleştirmeleri veriye dayalı olarak gerçekleriyle birlikte YÖK ile paylaşıldı.