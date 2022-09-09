Aras’tan personele “trekking” etkinliği

Doğu’da elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra kültürel etkinliklere de önem veren Aras Elektrik, personele trekking (Doğa yürüyüşü) organizasyonu gerçekleştirdi.

Çalışanların motivasyonunu artırmak ve keyifli bir vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla organize edilen etkinlik, Erzurum’un Uzundere İlçesi’nde yapıldı. İlçeye bağlı Zuğar Boğazı’nda gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 8 kilometrelik bir rotada yürüyüş tamamlandı.

Yayla Köyü festival alanından başlayıp Zuğar mesire alanında sona eren yürüyüşte, personel hem yürüyüş yaptı hem de doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Aras Elektrik personeli ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu üyeleriyle birlikte gerçekleşen doğa yürüyüşünde, TUYEG Dernek Müdürü Musa Han doğadaki bitkiler, hayvanlar hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Yol boyunca personelden gelen soruları cevaplayarak sohbet eden Han: “Doğa yürüyüşünde en önemli olan şey doğayı, yürümeyi seven ve bunun için istekli olan bireyler. Bu grupta da istekli arkadaşları görmek bizi çok mutlu etti. Amacımız bu tarz etkinliklerle doğayı sevdirmek ve bilgilerimizi paylaşmak.” dedi.

Aras Elektrik Erzurum İl Koordinatörlüğü’nde Abonelik Uzmanı olarak görev yapan Tülay Çetin de etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Bizim için çok iyi bir etkinlik oldu. Yürüyüşe katılan arkadaşlarımızla enerji depoladık. Doğada olmak zaten insana her zaman huzur veriyor. Böyle etkinliklerin yapılması gerçekten motivasyonumuzu artırıyor ve diğer birimdeki iş arkadaşlarımızla kaynaşma fırsatı yakalıyoruz.” dedi.

Yürüyüş bitiminin ardından Musa Han hocanın bahçesinde yorgunluk çaylarının içilmesiyle etkinlik sona erdi.