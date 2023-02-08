Aras EDAŞ, deprem bölgesine elektrik sağlayacak

Depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekibi sevk eden Aras EDAŞ, ikinci grup olarak içerisinde yatak, banyo, tuvalet olan konteynerler ile sıcak yemek ünitesi ve jeneratörlerin bulunduğu üç tırı afet bölgesine gönderdi. Afet bölgesine elektrik vermek için ise görevliler teyakkuza geçti.

Son yüzyılın en büyük ikinci deprem felaketi, 10 ilde yıkımlara neden oldu. Ülke çapında arama kurtarma ve yardım ekipleri afet bölgesi için seferber olurken merkezi Erzurum’da bulunan Aras EDAŞ da bölgeye yardım göndermeye devam ediyor.

Depremin hemen ardından 27 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk eden Aras EDAŞ, ikinci grup olarak da Hatay’a 35 kişilik ekip gönderdi.

Afet bölgesindeki elektrik kesintilerini önlemek ve enerji sağlamak için jeneratörlerle birlikte depremden etkilenen şehirlere giden ekiplere, üç tır dolusu yardım malzemesi de eklendi. Tırlara 20 yataklı 4 konteyner, tuvalet ve banyonun olduğu 1 konteyner ile çok amaçlı olmak üzere toplam 6 konteyner yüklendi. Öte yandan çeşitli yaşam malzemeleri, elektrik malzemeleri ile 12 kişiye sıcak yemek verecek yemek ünitesi de yüklenerek bölgeye gönderildi.

Yardım tırlarını uğurlayan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Ülkemizde yaşanan büyük felaketten sonra Aras EDAŞ olarak üzerimize düşeni yapacağız. Depremin olduğu ilk geceden itibaren teyakkuzdayız. Ekiplerimiz bölgeye elektrik vermeye çalışıyor. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, kalanların yardımcısı olsun. Zor bir günde, ülkemizin yaşadığı felaket anında elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Allah milletimize sabır versin” dedi.