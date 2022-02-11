Antarktika Bilim Seferi ekibi beyaz kıtaya ulaştı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Antarktika çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ve Atatürk Üniversitesinden iki akademisyenin yer aldığı 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, uzun yolculuğun ve karantina sürecinin ardından beyaz kıtaya vardı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında yola çıkan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Onur Şatır’ın da aralarında yer aldığı bilim seferi ekibi Antarktika’nın King George Adasına ulaştı.

Yerel olmayan canlılara karşı önlem alındı

Sefer ekibi, Antarktika Çevre Koruma Protokolü uyarınca kıtaya yerel olmayan canlıların taşınmasını engellemek için tedbirler aldı. Kıtaya uçmadan önce bütün valiz ve kıyafetlerini ihtimal kalıntılar için dikkatle kontrol eden ekip, uçaktan inerken botlarını dezenfektan solüsyonda temizleyerek karaya ayak bastı. Antarktika yolunda ekibe Portekiz ve Bulgaristan ile yapılan iş birlikleri kapsamında 2 yabancı bilim insanı da projelerini gerçekleştirmek üzere katıldı.

King George Adasından bir haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika’daki Türk Araştırma Kampının bulunduğu Horseshoe Adasına ulaşması beklenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine botlarla geçiş yaptı. Ekibin gemiye yerleşmesinin ardından lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin ilk planlama toplantısı, sefer lideri ve yardımcıları koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Farklı bilimsel alanlara yönelik araştırmalar yapılacak

Ekip; Antarktika’da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler, LiDAR, GPR ve ortofoto ile buzul gözlemleri, Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesi/buzul değişiminin izlenmesi, kıyı çizgisinin belirlenmesi ve hassas konum verilerinin test edilmesi, astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik üzerine detaylı araştırmalar yapacak.

Kıtada Türkiye’ye ait ve geçen yıllarda kurulan 3 GNSS istasyonu ile bir meteorolojik gözlem istasyonunun verileri alınıp bakım işlemleri gerçekleştirilecek. Ekip 2019 yılında Horseshoe Adasında kurulan Türk Geçici Bilim Kampını da kullanarak bilimsel çalışmalarını sürdürecek. Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de deneme fırsatı bulacak.