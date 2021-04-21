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Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Beğendik köyünde aninden başlayan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

ERZURUM 21.04.2021, 13:33
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Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Beğendik köyünde aninden başlayan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Nisan ayının sonuna doğru Olur ilçesine bağlı Beğendik köyüne dolu yağması vatandaşı şaşırttı. Yaklaşık beş dakika süren dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Beğendik Köyü Muhtarı Rahmi Aydın, dolu yağışının bir anda bastırdığını, köyün beyaza büründüğünü söyledi.
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