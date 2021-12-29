Anaokulu öğrencileri, Vali Memiş’ten oyuncak istedi

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenleyen Derviş Hopikoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileri, Vali Memiş’ten oyuncak talep etti.

Kızılay’ın Türkiye çapında başlatmış olduğu “81 İlde 81 Kızılay Anaokulu Projesi” kapsamında başarılı işadamı Abiş Hopikoğlu’nun desteğiyle yaptırılarak faaliyete geçirilen Derviş Hopikoğlu Kızılay Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü nedeniyle bir etkinliğe imza attı. Sunum gösterisiyle desteklenen etkinlikte öğrenciler İstiklal Marşı’nın yazılış ve kabul sürecini canlandırdı.

İstiklal Marşı’nın yazılışı canlandırıldı

Anaokulu öğrencilerinden Yusuf Sabit Eymen Seçer’in Mehmet Akif Esoy’u canlandırdığı etkinlikte, milli mücadele sırasında yaşanan zorluklar ve İstiklal Marşı yazılması için başlatılan yarışma konu edildi. Kıraathane ve Tacettin Dergahı olarak dekore edilen oyuncak evler önünde sohbet eden vatandaşlar ve şiir yazmaya çalışan şairler canlandırılırken öğrencilere, milli mücadele günlerinin zorlukları anlatıldı.

Akif’in duasını haykırdılar

Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yusuf Sabit Eymen Seçer’in Tacettin Dergahı’nda kaleme aldığı şiir daha sonra meclis huzurunda okunarak ayakta alkışlandı. İstiklal Marşının yazım ve kabul sürecini canlandıran Derviş Hopikoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileri daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın” duasını hep bir ağızdan okuyarak etkinliği noktaladı.

Oyuncak istiyorlar

Etkinlik sonrasında okulla ilgili düşünceleri sorulan öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek, “Okulumuzu çok seviyoruz ancak oyuncaklarımız yetmiyor. Vali Baba’dan oyuncak istiyoruz” dediler. Öğrencilerin talepleri gülüşmelere neden olurken veliler, anaokullarının da diğer okullar gibi önemsenmesini beklediklerini söyledi.

Saygın: Bir takım ihtiyaçlarımız var

Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Derviş Hopikoğlu Kızılay Anaokulu Müdiresi Eda Saygın, öğrencilere tarih ve milli şuur kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Yarınların liderlerini geçmişin güzel örnekleriyle besleyerek geleceğimizi kurtarabiliriz. Bu nedenle bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz etkinlik süresince hem eğlenip hem öğrendiler. Velilerimizi de çok mutlu gördüm, sanırım bu hepimize iyi geldi.” diye konuştu.

Öğrencilerin oyuncak talebini de değerlendiren Saygın, “Okulumuz yakın sayılabilecek bir zamanda hizmete girdiği için bir takım eksiklerimizin olduğu doğrudur. Çocuklarımızın dikkatini sadece oyuncaklar çekiyor ama özellikle fotokopi makinası ve yazıcı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Umarım kısa sürede eksiklerimizi tamamlamayı başarabiliriz.” dedi.