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ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum’da düzenlenen ANALİG Türkiye Kayak Şampiyonası sona erdi. Alp disiplini yarışları Palandöken’de Kayaklı Koşu ise Kandilli’de yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

ERZURUM 05.03.2022, 11:26
ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum’da düzenlenen ANALİG Türkiye Kayak Şampiyonası sona erdi. Alp disiplini yarışları Palandöken’de Kayaklı Koşu ise Kandilli’de yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası Palandöken Kayak Merkezi Dedeman Oteli Pisti’nde yapılan alp disiplini yarışları ve Kandilli Kayak Merkezi’nde yapılan Kayaklı Koşu Yarışlarına sahne oldu. Alp disiplinin de bir gün kayaklı koşuda ise iki gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belli oldu. Nefes kesen yarışlarda kayakseveler kayağa doydu. Madalya ve kupa kazanan sporcular mutluluktan havalara uçtu. Bir çok ailede çocuklarını Erzurum’daki yarışlarda yalnız bırakmayarak onların coşkusuna ortak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Anadolu Yıldızları (ANALİG) Kayak Türkiye Şampiyonası’na Palandöken Kayak Merkezi ile Kandilli Kayak Merkezi ev sahipliği yaptı. Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarında yapılan Türkiye Şampiyonasına Kayak Federasyonu da teknik ve personel desteği verdi.

ANALİG Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarına 27 farklı ilden 251’i Alp Disiplini, 134’ü de Kayaklı Koşu branşında olmak üzere toplam 385 sporcu müsabakalara katılım sağladı. Alp Disiplini branşında 159 erkek 92 kız, Kayaklı Koşu branşında ise 80 erkek 54 kız sporcu yarıştı. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası’nın alp disiplini yarışları Palandöken Kayak Merkezi Dedeman Oteli Pisti’nde yapılan yarışlarla tamamlandı. 251 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. 14 yaş altı erkeklerde Emin Başer 1., Akın Altuğ 2., Yaman Sandal 3. oldu. 14 yaş altı kızlarda Yaprak Nur Seylan 1., Elif Doğa Bektaş 2., Tuana Özmel 3. oldu. 16 yaş altı erkeklerde Kaan Bal birinciliği kazanırken, Kerem Koçar 2., Bora Kumuk 3’ncülüğü elde etti. 16 yaş altı kızlarda İzlem Keysan şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Ayşenaz Göktaş ikinci, Elif Zeynep Yazıcı üçüncü oldu.

Erzurum iki kategoride şampiyon

Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Taner Döşkaya, 2006 ve 2008 doğumlu kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olduklarını belirtti. İki şampiyonluk kupasını da Taner Döşkaya il temsilcisi olarak havaya kaldırdı.

ANALİG Kayaklı Koşu Yarışları ise Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi’nde tamamlandı. İki gün süren yarışlar nefes kesti. İkinci gün yarışlarında 2005-2006 doğumlu erkeklerde Muhammed Sida Oğlağa birinci olurken, Veysel Vurğun ikinci, Abdul Koç üçüncü oldu. 2005-2006 doğumlu kızlarda Zülal Türk birincilik kürsüsüne çıkarken, Dilan Çetin ikinci, Özgenur Köksal üçüncü oldu. 2007 doğumlu erkeklerde Muhammet Taha Durmaz birinci olurken, Kerem Alım ikinci, Ali İhsan Koca üçüncü oldu. 2007 kızlarda Sedanur Taşçı birinci olurken, Rabia Neval Tekin ikinci, Esma Eylül Gökkarca üçüncü oldu.

Palandöken ve Kandilli Kayak Merkezlerinde yapılan alp disiplini ve kayaklı koşu yarışlarında dereceye giren sporculara ve illere madalya ve kupaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Serkan Kömür, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya, TOHM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şubeden Nazlı Oral ile diğer davetliler tarafından verildi.

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